El desesperante momento que vivió Marley con su hija recién nacida: "Nadie ayudaba".

Marley contó el desesperante momento que vivió con su hija recién nacida, Milenka, y generó preocupación en redes sociales. El famoso conductor estuvo compartiendo cada detalle de la llegada de su hija, por este motivo, no dejó pasar la tensa situación que atravesó con la bebé.

La pequeña Milenka nació durante los últimos días del 2024 y, desde entonces, el conductor de Telefe contó todos los detalles de la llegada de su segunda hija. Sin embargo, aunque todas fueron buenas noticias hasta el momento, este jueves Marley sorprendió al contar el calvario que atravesó cuando abandonó el hotel donde se estaba quedando para ir a la casa que alquiló hasta que su bebé pueda viajar.

"Mudanza del hotel a una casa alquilada, hasta lograr los papeles para viajar. Nadie me ayudaba y tenía mamaderas, pañales, la ropa de ella y mi ropa y a Milenka ¡que justo se despierta!", relató Marley en el video que compartió para sus redes sociales. Luego, trató de ponerle alegría a la situación: "Igual con humor todo se puede superar".

Finalmente, una vez que estuvo más tranquilo, cerró la historia: "Haciendo el check out para el departamento, que finalmente se liberó. Lo tenían todo alquilado y otra vez tengo que hacer todo yo. Eso que hay un hombre en la recepción pero me dijo que no tienen servicio de ayuda".

Marley confesó lo que pasó con de Santiago del Moro: "Hace años"

Marley rompió el silencio y reveló la verdad de lo que pasó con Santiago del Moro en medio de las especulaciones. El famoso conductor se cansó de los rumores y decidió enfrentar los dichos de un mal vínculo con su colega revelando el trasfondo de su "distanciamiento".

En Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, hablaron sobre el supuesto enfrentamiento entre ambas figuras de Telefe antes de mostrar una nota que el propio Marley dio con el programa. "Hace años que venimos hablando de la guerra entre Santiago del Moro y Marley", empezó por introducir Pallares. Luego, sumó para introducir la nota: "Ambos la han negado. Pero, desde que del Moro llegó a Telefe, siempre hubo una ríspidez porque el conductor más importante siempre había sido Marley".

Entonces, la nota empezó con Marley hablando del poco éxito de Survivor, expedición Robinson por el cambio de horario que hubo: "Me pareció injusto. Si lo hubieran mantenido en el horario original se hubiera obtenido otro resultado. Pero, la realidad, es que esa locura del rating afecta al programa". En este marco, empezaron a consultarle por el estrellato de Del Moro, quien antes de empezar a trabajar en el canal aseguró que "quería ser el Marley de Telefe".

Sobre este tema en particular, Marley aclaró: "Él, cuando entró al canal me llamó y me dijo: 'Quería avisarte'. Le dije: 'Todo bien, perfecto'. Esa fue toda nuestra conversación. Después, un día me invitan a ¿Quién quiere ser millonario? (NdR: programa que conducía Del Moro). Yo fui y remé un programa de una hora y media. Fue una hora y media en el que el único participante era yo". Incluso, sumó: "Cuando termina el programa, él mira a la cámara solo y se va. Y yo dije: 'No me saludó, qué raro'. Yo pensé que tal vez se había ofendido por algo que había dicho durante esa nota".

Así las cosas, Marley continuó contundente: "Pero bueno, después me di cuenta de que en los premios Martín Fierro nombró a todos menos a mí. Entonces, quizás tiene un enojo con algo. Sería más fácil sentarse, hablarlo y arreglarlo". Finalmente, concluyó que su intención está lejos de querer quitarle el lugar a su colega: "Yo tengo cero enojo con él, me cae bien, me parece buen conductor. No tengo problema. Y, además, Gran Hermano no es para mí. Yo no lo podría hacer, nunca lo pediría. Lo hice dos semanas como anécdota para reemplazarlo a Jorge (Rial) que se había ido de vacaciones. Yo soy más para el humor y para otro tipo de programas. No tenemos ni siquiera los mismos tipos de programas".