El calvario de Macarena Paz por la salud de su beba: "Pídanle a Dios que se recupere"

Macarena Paz contó que volvieron a internar a Abril, su beba de cinco meses, quien sufre un extraño síndrome genético.

Macarena Paz contó que volvieron a internar a su hija de 5 meses, Abril, quien padece "un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías", según había revelado la actriz meses atrás en sus redes. Una vez más, la beba debió ser hospitalizada.

Así lo anunció Macarena a través de un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram en el que dejó una reflexión titulada: “Si no aceptás, te volvés loca”. "Así me dije a mi misma en una crisis durísima de una madrugada que no me dejaba dormir, porque no entendía que estaba pasando. '¿Mi bebé en neo? ¿Mi bebé con un síndrome? ¿Mi Abril? Esa no es Abril', me repetía", comienza el texto.

Y explica que incluso hasta el día de hoy pasa por "mucho dolor, mucha confesión y muchos diagnósticos", pero que algo en su cabeza entendió que el único camino para transitar el dolor es la aceptación. "Y de repente, como una voz dentro de mí que me venía a rescatar de una locura irreversible: 'Aceptá lo que es. La vida es lo que es'. Ahí algo cambio. Obvio que tenia dolor y tristeza, pero no tenía sufrimiento", sigue.

"Siempre que el sufrimiento aparece en mi vida me reviso y me doy cuenta que no estoy aceptando eso que está sucediendo. Aceptar no es estar a gusto, aceptar es simplemente permitirte transcurrir eso que estás viviendo sin luchar contra ello. Me lo recuerdo para mi hoy , y vos quizás necesitabas leerlo", cierra el texto.

Por último, Paz les pidió a sus seguidores que recen por su beba: "Quiero pedirles a todos que crean o no, junten sus manitos y piensen en Abril jugando, Abril recuperada. Yo hoy la soñé sonriendo, pídanle a Dios, o al universo, que la gorda se recupere para volver a casita con mamá y papá".

A las pocas horas después, contó que Abril "se pescó un virus de estos que andan dando vueltas en invierno" pero que por ser tan pequeña y tener una traqueotomía le pegó más fuerte y tuvieron que internarla. "Lo bueno es que ella es una campeona y siempre quiere mejorar y superarse. Gracias a ustedes por el amor y el cariño", agradeció la actriz.

Qué síndrome tiene Abril, la bebé de Macarena Paz

Macarena Paz contó en sus historias de Instagram que su hija tiene un síndrome genético, aunque no dio nombres para proteger la privacidad de la niña. "Es un síndrome que no se podría haber visto en el embarazo y trae consigo varias patologías asociadas. Una de ellas es dificultad para tragar y deglutir. Eso le genera dificultad para respirar", declaró la actriz.