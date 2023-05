El angustiante momento de Marisa Brel: "Me fui para el otro lado"

La analista de Gran Hermano relató en su cuenta de Instagram el durísimo momento de sufrimiento que está atravesando en su vida.

La periodista y analista de Gran Hermano Marisa Brel compartió con sus seguidores el angustiante momento personal que está atravesando y reveló que está sufriendo complicaciones en su salud. "Me medicaron de inmediato", escribió.

Todo comenzó con Marisa subiendo una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se la puede ver mientras se toma la presión. En dicha publicación, la periodista macrista hizo un anuncio sobre su angustiante presente: "Y un día…detoné. ¿Y por qué no contarlo? ¿Por qué siempre tenemos que subir posteos perfectos si no es lo que estás atravesando? Vengo de muchas tormentas personales, duelo de mi perrita Eva, problemas laborales que nos presenta nuestro país con tema importaciones, lo que genera muchos malestares. Y desde el viernes que me empecé a sentir mal. Muchas jaquecas durante 5 días seguidos, insomnio, anginas, tos y hoy luego de una ardua discusión de trabajo esta tarde, cosa que no me suele ocurrir habitualmente, sentí que se me reventaba la cabeza. Estaba con Paloma y Timo y llamé a la ambulancia porque me asusté".

"Tuve un pico de presión. Cuando llegó la ambulancia que ya estaba más tranquila, tenía 16.10 mientras que mi presión es siempre de 10.7. Siempre. Me medicaron de inmediato y me controlaron hasta que me fue bajando de a poco. Hasta 12.9 y acá estoy. Medio mareada y con dolor de cabeza. Es el momento donde miro a mis hijos y me pregunto: vale la pena? Mi vida es más que problemas y situaciones malas. La salud es más importante que todo. Los miedos de estos días influyeron a tal punto que no voy a hacer el viaje", agregó detallando las preguntas que se hizo tras el contratiempo que le jugó su cuerpo.

Por último, la panelista que protagonizó varios encontronazos con Laura Ubfal en Gran Hermano comunicó qué decisión tomó de cara a su futuro y sentenció: "No voy a viajar sola acompañada por mis miedos a una isla en medio del Índico. Prefiero irme sola al Caribe o con mis hijos al lugar que ellos elijan. Eso es salud. Disfrutar de la vida junto a tus seres queridos. Familia y Amigos. La salud es lo primero. Me tomaré un mes sabático. O más. Lo que mi cuerpo, mente y alma necesiten. Porque yo solo deseo ser una MAMA SANA".

Más tarde, Marisa lanzó una serie de stories donde pidió que no le envíen tantos mensajes de WhatsApp para lograr que se desconecte y señaló: “Va a estar todo bien saben que yo renazco de la ceniza, no pasa nada. Saben que a mí me pueden reventar que yo renazco, denme tiempo a que toque fondo y ya después salgo adelante. Amo tanto trabajar que me fui para el otro lado”.

Alfa de Gran Hermano se peleó con un fan en un shopping: el video

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), protagonizó una polémica con un fanático en un shopping. El joven, llamado Alexis, grabó la situación con su celular y, más tarde, lo publicó en su cuenta de TikTok. Rápidamente, el video se volvió viral en la plataforma y miles de usuarios criticaron duramente al ex "hermanito", mientras muchos otros lo defendieron y argumentaron que el tiktoker había sido irrespetuoso.

"Alfa" fue conocido dentro de la casa por su personalidad explosiva, sus enojos y su frontalidad a la hora de discutir con otros. Por esta razón, no es la primera vez que protagoniza una discusión por afuera de la casa. Todo comenzó cuando Alexis se acercó a saludarlo y pedirle una foto, pero la reacción del hombre de 61 años no fue la que esperaba. A causa de esto, el fan soltó un comentario que no le gustó nada a Walter, quien no tardó en defenderse.

"Acá, con 'Alfa'", dijo el fan mientras grababa el video. El ex "hermanito" lo miró con un gesto de seriedad, se negó a posar para una foto y el joven no se guardó nada. "Gracias... un agrandado, el tipo", comentó. “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?", le explicó "Alfa". “Agrandado que sos...”, repitió el joven, mientras se alejaba del lugar. “Encima que se hace rogar, se enoja”, escribió en la publicación.

El video superó las 200 mil reproducciones y se llenó de comentarios por parte de los seguidores del programa. "Me mata que te hacés el picante y después te alejás", lo acusó un usuario, mientras otro comentó: "Al fin alguien se lo dijo". "Tendríamos que ir aprendiendo que los famosos no están obligados a darnos unas fotos y siempre pedirlas con respeto", observó otra persona. "Dijo lo que todos pensamos", escribió otro usuario.