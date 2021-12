Edith Hermida trató de estúpida y miserable a Susana Giménez: "Dejó de ser gracioso"

La histórica panelista de Bendita TV (El Nueve) criticó la postura de Susana Giménez sobre Argentina y la comparó con Mirtha Legrand.

Edith Hermida, histórica panelista de Bendita TV (El Nueve) fulminó a la diva Susana Giménez por sus declaraciones sobre la Argentina. "Hacerse la estúpida no está bueno", disparó la conductora de manera muy picante.

"A mí me parece que está bien que dejen de haber intocables en la televisión. Lo vi con Susana, que yo la quería mucho como público, y ahora la veo en la postura que se va poniendo y no me gusta nada", expresó, en diálogo con el programa radial Por si las Moscas (La Once Diez). De esta forma, la panelista -y conductora de un programa en Canal 26- apuntó contra la diva.

Y, en la misma entrevista, Hermida agregó, contundente: "Ella hacía medio de la tonta y era divertido, pero ahora hacerse la estúpida no está bueno, no es saludable. Hay cosas que dejaron de ser graciosas y Susana se quedó en ese tiempo y dice cosas horribles. O que se vaya a Uruguay... me demuestra que tiene una actitud miserable yéndose del país".

Para cerrar, Hermida realizó una comparación entre Susana Giménez y Mirtha Legrand. Allí, enojada Hermida destacó: "Mirtha ideológicamente similar y todo me parece mucho más respetuosa de nuestro país y de lo que dice".

Moria Casán humilló a Susana Giménez: "Argenzuela oxigenada"

Luego de su viaje a Las Vegas con Marley para los envíos que se vieron hace unos días en Por el mundo, Moria Casán volvió al país más afilada que nunca. Apenas se bajó del avión, en el aeropuerto dio una entrevista a Intrusos; y habló de su relación con Susana Giménez.

Sobre Susana, que viajó a París para entrevistar a Wanda y Mauro tras el escándalo, sostuvo: "Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent", dijo en tono irónico. Además, aclaró: "Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo, yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente, pocas".

Cuando se enteró de que la diva de los teléfonos había dicho que ella era una "opinóloga", la ex jurado del Bailando respondió: "Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (la prensa). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la Luna; los que me hacen opinólogos son el público. ¡Argenzuela oxigenada! Un besito". Y un poco cansada de las preguntas, pidió: "No me rompan las pelotas, baby, no se cuelguen de mis tetas, que las tengo bien".