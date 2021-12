Después de fracasar en Cambiemos, Luis Otero vuelve al periodismo

La figura se retiró de la televisión para dedicarse a la política, terminó desencantado y encontró cobijo en El Trece.

Tras postularse como intendente del partido de Avellaneda por Juntos por el Cambio y terminar fracasando en la política, el periodista Luis Otero volvería a su amor más duradero: la televisión. Cómo fue la interna que llevó a que Otero tomase la tajante decisión.

Recordemos que en marzo de 2019, luego de 35 años al aire de los mediodías de El Trece, Otero se despedía del noticiero y anunciaba su nuevo camino alejado del periodismo. “Voy a empezar a trabajar por mi casa de toda la vida. Hace 56 años que vivo en Avellaneda, desde que nací. (...) Lo que quiero es servir, ya no me alcanzaba con contar lo que pasa, lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor. (...) Hay que trabajar para cambiar las cosas”, remarcó en su salida del canal macrista.

Al parecer la política no dejó del todo satisfecho a Luis Otero y después de trabajar con Juntos por el Cambio en agosto de 2021 renunció al comité de la UCR de Avellaneda por “diferencias esenciales, acumuladas e inaceptables” con las autoridades del partido. El cambio no tuvo buenos resultados electorales para el ex grupo Clarín y su salida de la política se dio en medio de la disputa local por el poder y los cruces que ocurrieron dentro de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, donde el macrista Diego Santilli se enfrentó al neurocientífico radical Facundo Manes.

Esta salida abrupta del escenario político puso al comunicador ante la posibilidad de volver a su oficio de origen. Fue el diario La Nación el encargado de anunciar que Otero fue convocado por las autoridades de El Trece para reintegrarse en la señal. Si bien no se sabe en qué rol volverá, se especula que podría llegar a tomar nuevamente las riendas del noticiero del mediodía tras la salida de Sergio Lapegue, quien se mostró muy afectado tras su reciente recuperación del COVID-19 y le hizo reeplantearse algunas decisiones en materia laboral.

