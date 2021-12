Desenmascararon a Esteban Lamothe: salió a la luz su secreto amoroso

Luego de muchas especulaciones y varias vinculaciones con colegas, se conoció quien sería la nueva pareja del famoso actor.

Recién separado de Katia Szechtman, todo parecía apuntar que Esteban Lamothe quería enfocarse en su área profesional y disfrutar de su soltería, pero una reciente investigación demostró que el actor habría encontrado nuevamente el amor.

En un recreo de la agitada vida que lleva por las grabaciones de MasterChef Celebrity, Juariu, la periodista especializada en redes, se mostró especialmente interesada en las últimas historias que Lamothe había publicado en su Instagram. Lo que parecía haber sido un fin de semana de relax, terminó por convertirse en las pruebas fehacientes de que, evidentemente, había pasado estos días muy bien acompañado.

El protagonista de La 1-5/18 pasó sus días de descanso en una casa de campo: un paisaje espectacular, un gran casa con un extenso parque y dos perros que estuvieron a su lado en todo momento. Sin embargo, todas las fotos que compartió fueron tomadas por alguien más, lo que impulsó a Juariu a buscar de quién se trataba. Al unir cabos, rápidamente llegó a la respuesta que buscaba.

Historia publicada por Juariu sobre Esteban Lamothe en su cuenta de Instagram.

Se trata de Charo López, la famosa actriz reconocida por sus actuaciones en Cualca o Por Ahora. Según demostró la ex panelista de Bendita TV, ambos actores estuvieron en la misma casa a juzgar por las imágenes que ambos compartieron. Así mismo, llegó a la conclusión de que los perros de las fotos de Lamothe son las mascotas de López, según se puede ver en las fotos anteriores que compartió en su Instagram.

Aunque por el momento ninguno de los dos quiso explicar nada, las pruebas se muestran irrefutables. Sin embargo, puede que se trate simplemente de una amistad o de una juntada casual que no pase a una instancia más seria.

Historia publicada por Juariu sobre Esteban Lamothe en su cuenta de Instagram.

El amor, un área importante para Esteban Lamothe

En el marco de su reciente separación y el gran éxito que tiene como galán en la tira de El Trece, hace unas semanas atrás, Lamothe dio una nota con el ciclo radial Agarrate Catalina y habló su posición frente al amor y las relaciones que proyecta a futuro.

"Mis amigos están todos separados. Si tuviera una relación nueva, me gustaría que sea más flexible, más amable. Yo sí quiero un compromiso, pero con la persona. Hay personas fieles pero que no están comprometidas. Me gustan las relaciones, me gusta el amor y me gusta ver cómo se mueve", contó Esteban Lamothe sobre su percepción del amor.

"Hay que hablar, no tengo como una cosa o una idea exacta de cómo tiene que ser una pareja. Hay parejas que son monógamas y están perfectas. Hay que pensar la pareja de otra manera, ser más flexibles, no digo de estar solo con otras personas", finalizó al respecto Lamothe.