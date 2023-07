De Tribunales a los escenarios: quién es el cantante de cumbia que trabaja en la Justicia

La historia del artista que mezcla su trabajo judicial con su verdadera pasión: la música. Cómo llegó a los escenarios y dónde se lo puede escuchar.

El poder judicial y la música pueden estar relacionados de la forma menos pensada. Y es que hay un artista que sabe combinar muy bien su trabajo en las oficinas de Justicia y su gran pasión por la cumbia y el cuarteto. De día es un empleado público como cualquier otro, pero de noche se pone sus mejores trajes y conquista los escenarios.

Se trata de Emilio Romero, mejor conocido como "El Emi". El cantante oriundo de San Juan empezó a construir su camino musical hace algunos años atrás, cuando festejaba un cumpleaños con amigos y uno de ellos lo invitó al escenario a cantar un tema porque sabía que era su hobbie. Desde entonces, el artista descubrió su verdadera pasión pero sin dejar de lado su principal trabajo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales.

A partir de esta presentación, "El Emi" aprovechó cada ocasión que tenía para cantar en eventos e irse ganado a su público. Hasta que hace unos meses atrás conoció a Franco Espejo, quien se convirtió en su socio y ahora ambos recorren los escenarios de San Juan a los que los invitan. "A veces te dan algo de plata o no, pero lo hacemos porque nos gusta cantar y queremos alegrar a la gente", reveló el cantante en diálogo con el medio El Tiempo de San Juan. Además, añadió: "Lo hago por gusto nada más. No busco otra cosa, me divierto y trato de ser feliz cantando".

Emilio proviene de una familia de empleados judiciales y hace tres años logró seguir los pasos de sus padres y entrar a trabajar en la Unidad Fiscal. Y aunque si bien le gusta su trabajo, está muy enfocado en crecer con la música. Por el momento, el cantante se dedica a hacer exclusivamente covers de cumbia y cuarteto de algunas de las bandas más importantes de estos géneros, como La K'onga, Ulises Buenos, Los del Fuego, Los Ángeles Azules o Q Locura.

Le dispararon en la frente a un cantante de cumbia en pleno show

La cumbia es uno de los géneros tropicales más populares de la República Argentina. Esta música suena en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia que amerite alegrar y amenizar un ambiente. En este caso, y en pleno show, un vecino de Corrientes se cansó de escuchar a un cantante interpretando sus temas y decidió pegarle un tiro en la frente.

Todo ocurrió en la provincia de Corrientes. La banda Yeison y el after estaba brindando un show improvisado en una de las veredas del barrio Bañado Norte. En ese momento, uno de los vecinos se cansó de los ruidos molestos y tomó una determinación drástica.

Yeison y el after estaba tocando en una fiesta de 15 años que se llevó a cabo en la calle, en las esquinas de Estados Unidos y Quintana. Fueron pocos los minutos que transcurrieron desde el inicio del show hasta el ataque al cantante Esteban de Jesús Vallejos. Instantáneamente, el artista se tomó la frente y se dio cuenta que estaba sangrando en demasía producto de un disparo con un rifle de aire comprimido.

"Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar. Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza”, reveló Esteban de Jesús Vallejos tras el ataque recibido por el vecino del barrio Bañado Norte.