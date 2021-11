Darío Barassi y un sorpresivo comentario sobre su esposa: "No sé a qué vine"

Darío Barassi explicó por qué viajó solo a Nueva York en una extensa publicación en su cuenta de Instagram.

Darío Barassi sorprendió hace unos días cuando comenzó a compartir imágenes de él mismo en Nueva York, sin la compañía de su esposa ni de su hija. Los rumores sobre una posible crisis en la pareja comenzaron a propagarse, pero fue el propio conductor de 100 argentinos dicen quien confirmó el verdadero motivo por el que viajó a Estados Unidos. "No sé a que vine", compartió Barassi en su cuenta de Instagram junto a una extensa explicación sobre su viaje en solitario.

En el último tiempo, Darío Barassi se convirtió en uno de los personajes más queridos y exitosos de la televisión argentina. Su divertida labor en la conducción de 100 argentinos dicen (El Trece) lo transformaron en una fuente constante de momentos graciosos que se viralizan en las redes sociales inmediatamente. Muy activo en las redes sociales, el actor suele compartir su vida cotidiana junto a su esposa, Luli Gómez Centurión, y su pequeña hija, por lo que sorprendió en los últimos días con postales de su visita en solitario a Nueva York.

Atento a los rumores de una posible crisis, el mismo Barassi explicó los motivos de su viaje en soledad en su cuenta de Instagram. "A q vine?! Me pregunta mucho la gente y no sé q carajo contestar. A q viniste gordo??? Placer? Obvio un poco si, pero son 22 hs de vuelo y me quedo 3 dias no más así q no seria la respuesta correcta", comenzó contando el actor en su publicación donde está cerca de llegar a los 100 mil likes.

"Trabajo?? Yyyy no mientas vaqui.. Cierto es q vine a ver una obra puntual para hacer allá, pero la podía ver en utub y lesto", reveló Barassi el principal motivo de su viaje, aunque también siguió aclarando. "Regalo de cumple?! Si, en parte si, pero tbn ligue auriculares, gafas y quesos y vinos y gins y libros... Así q tampoco. Y entonces?!? No sé. Lo necesitaba. Hice chinos con el trabajo y con mi flia y me vine", detalló el conductor de 100 argentinos dicen, que se encontraba entre los señalados para conducir los Premios Martín Fierro de este año.

Barassi también aprovechó para agradecer a quienes le permitieron hacer este viaje: "Agradecido tanto con mi laburo cómo con mi mujer q es la 1 y se acomodó para bancar esta escapada. Necesitaba resetear un poco la maquina. Frenar un poco, agradecer, valorizar, refrescar, proyectar, caminar escuchando música, comer, ver teatro/bandas/museos y dormir un rato tbn". "No sé a q vine. Pero vine, y no me equivoqué. Menos rtas y más impulsos a veces", cerró el actor su posteo explicando el por qué de su viaje en solitario a Nueva York.

¿Darío Barassi a Telefe en 2022? El sorpresivo gesto que enfureció a El Trece

El presentador llamó la atención del canal y de Adrián Suar hace poco más de una semana al haber replicado una historia en su cuenta oficial de Instagram (@dariobarassi), en la que tiene más de 3.5 millones de seguidores. Allí se lo vio a él rodeado por su amigo Darío Turovelsky, gerente de programación de Telefe, y por Germán Paoloski, quien si bien en algún momento pasó por El Trece ya es un referente de la señal de las tres pelotitas.

En el posteo se pudo leer textualmente: "¡Qué noche, Teté! Bebé! #barassifest". Si bien en principio se habría tratado solamente de una celebración en común entre los tres, la imagen posteada no hizo más que acrecentar los trascendidos mediáticos que ya existían previamente con respecto a la probable reestructuración de El Trece camino a la próxima temporada.