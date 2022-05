Dalma publicó un picante descargo sobre su ausencia en los Martín Fierro

Dalma Maradona publicó un fuerte descargo por no estar invitada a los Premios Martín Fierro y aprovechó para pegarle a Luis Ventura.

Este domingo será la entrega de los Premios Martín Fierro 2022 y la polémica ya se instaló con la ausencia de Dalma y Gianinna Maradona. Es que en la ceremonia se llevará a cabo un homenaje especial a Diego Armando Maradona y sorprendió que las hijas del astro no estuvieran invitadas a la celebración, por lo que la mayor de ellas decidió hacer un fuerte descargo en sus redes sociales. Ahí le pegó a Ventura y le hizo un mimo a su hermano Dieguito Fernando.

Después de dos años sin ceremonias por la pandemia, este domingo regresará la entrega de los Premios Martín Fierro. Se espera que haya unos 700 invitados, entre los que se confirmó que estará Susana Giménez, quien recibirá una estatuilla de brillantes por cumplirse 35 años del estreno del histórico Hola Susana. Quienes también estarán presentes serán Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando, ya que habrá un homenaje especial para Diego Maradona, fallecido en el 2020.

Quienes no recibieron una invitación para este tributo fueron Dalma y Gianinna Maradona, y la mayor hizo un fuerte descargo en sus redes sociales luego de recibir cientos de mensajes consultándole por su presencia en el evento. "Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá! Mi amigo Gabriel Schultz no entiende cómo no nos invitaron", comenzó la actriz.

"Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, JAMÁS ESTARÍAMOS INVITADAS!", agregó Dalma en alusión a Luis Ventura, presidente de APTRA y con quien tanto ella como su madre y su hermana mantienen una fuerte disputa mediática y judicial desde hace años.

El descargo de Dalma Maradona.

El mimo de Dalma Maradona a Dieguito Fernando

Buscando traer calma a sus seguidores y quienes la apoyan, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe le hizo un mimo a su hermano más chico, Dieguito Fernando, quien sí está invitado al homenaje. "No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre!", aseguró Dalma Maradona.

Cuándo y dónde ver los Premios Martín Fierro 2022

Comenzará a las 19:30 horas de este domingo y se llevará adelante desde el Hotel Hilton ubicado en Puerto Madero transmitiéndose a través de Telefé, y en paralelo, por la plataforma de streaming Pluto TV. Al mismo tiempo, habrá una cobertura del evento desde el sitio web mitelefe.com con una transmisión llamada ‘Streaming Room’ desde el interior del lugar.