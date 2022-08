Dalma Maradona reveló el inesperado diagnóstico médico que recibió tras dar a luz: "No me podía levantar"

La actriz contó los detalles de la situación que atravesó luego de parir a su segunda hija.

Dalma Maradona reveló el problema de salud que enfrenta tras dar a luz a su segunda hija, Azul. A una semana del nacimiento de la nena, la hija de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona reveló el malestar que padeció y que la llevó a quedarse internada unos días más.

A través de su cuenta de Instagram, Maradona explicó que vivió un mal momento luego de la cesárea y que tuvo que ser atendida por los médicos debido a un diagnóstico inesperado que le dieron. "Con ojeras y esta budita que asoma por ahí les cuento que hoy cumple una semana de vida mi segunda hija y una semana de vida para esta familia que crece", empezó por escribir la actriz.

Luego de reportarse en las redes tras unos días de inactividad, Dalma Maradona empezó a explicar lo que le había sucedido: "Por una situación ajena a mi, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta. Por suerte ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia".

En ese sentido, la actriz explicó: "Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre". "Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla) asique aprovecho para agradecer a todos los médicos de Los Arcos", sentenció Dalma.

Dalma Maradona reveló por qué quiso tirar una foto con Diego Maradona: "Le dije"

Dalma Maradona reveló una insólita anécdota en relación a una de sus más icónicas fotos con su padre, Diego Maradona. La hija de Claudia Villafañe y "Pelusa" relató con lujo de detalles el día en que quiso tirar dicha imagen en la que está con "El 10".

"Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba", comenzó su testimonio la licenciada en actuación recibida en la UNA. Y agregó: "Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’. Y apareció hace poco”.

Dalma utilizó el pie de foto de su más reciente publicación de Instagram para contarles esta historia a sus seguidores. "¡Para mí esta foto nos describe muy bien! ¡Cada uno en su rol! ¡Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida!", continuó la hermana mayor de Gianinna Maradona en su dedicatoria. "Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte", añadió.

"Tu saldo como papá siempre va a ser positivo. Feliz día loco de atar. Te amo para siempre", concluyó Dalma, con mucha emoción por el Día del Padre. Además de dicho posteo, la artista utilizó una de sus historias de Instagram para compartir otra foto de pequeña con su papá en una cancha y escribió: "Tuve la suerte de disfrutarte durante tantos años y de escondernos con mamá y Giani para hacerte dibujitos para este día, que cuidabas como si fueran un cuadro de Picasso".