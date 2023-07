Confundieron a Tiago PZK con Duki y su reacción se volvió viral: "Suban"

El cantante tuvo una polémica reacción que sorprendió a sus fanáticos y se volvió tendencia en redes sociales.

Tiago PZK protagonizó un polémico momento tras ser confundido con Duki. El reconocido cantante tuvo una reacción inesperada luego de que un seguidor se equivocara y pensara que se trataba de su colega, el intérprete de Modo Diablo.

El momento se volvió viral en redes sociales y muchos fanáticos no pudieron disimular su asombro ante la actitud del intérprete de Asqueroso. Resulta que Tiago estuvo presente en la presentación de Lionel Messi en el Inter de Miami y allí un fanático se lo confundió con Duki, uno de los precursores del trap en Argentina.

"¡Duki, Duki!", le gritaban algunas personas mientras Tiago se sacaba fotos con sus fanáticos afuera del estadio. De inmediato, el cantante oriundo de Monte Grande replicó enojado: "No soy Duki, la concha de tu madre". Al parecer esta es una situación con la que lidia bastante seguido y ya le parece molesta.

Sin embargo, el tema no terminó ahí, ya que el video se volvió viral e incluso fue publicado por muchos portales de noticias. Precisamente, desde el Instagram de TyC Sports decidieron compartir el clip, pero al cantante no le gustó en lo absoluto. "Suban a Messi que me suben a mi", comentó enojado.

"25 entradas": el increíble error de una fan de Duki al comprar tickets para los shows en River que le costó una fortuna

Duki anunció hace algunas semanas que a fin de año se presentará en la cancha de River. Las entradas se agotaron en cuestión de horas y añadieron una nueva función. El furor por los tickets fue igual, aunque una usuaria de Twitter mostró que su insólito error colaboró con la fugaz venta de los shows.

Mauro Lombardo, popularmente conocido como Duki, se transformó en uno de los referentes del género urbano en Argentina y Latinoamérica. No solo eso, sino que se transformó en el artista más joven en completar el aforo completo del Monumental: unas 150 mil personas pudieron comprar sus entradas.

Pero también fueron muchos los seguidores que se quedaron sin su ticket. En parte porque una de sus fanáticas sufrió el desperfecto de la web de la ticketera. "La buena noticia? Que tenemos entradas para ir al ver al duko, la mala? Es que saqué 25 ENTRADAS porque la página me decía “pago rechazado” pero resulta que me acepto TODOS LOS PAGOS", contó la usuaria de Twitter @AntonellaLiet_ y se volvió viral.

La joven no advirtió lo ocurrido hasta que recibió el resumen de la tarjeta de crédito. De hecho, acompañó la publicación con una captura de pantalla del resumen desde la aplicación del home banking. "Si alguien quiere alguna que me hable", escribió la muchacha y recibió una oleada de solicitudes.

No obstante, gracias a los consejos de otros usuarios, se comunicó con la empresa a cargo de la venta de las entradas para solucionar el inconveniente. "Gracias x toda la infoo. Voy a ver si las entradas vuelven a la pag, yo solo quiero la mía", remarcó Antonella.

Aunque estos días tuvo que soportar las agresiones y bromas de los fans de Duki que la acusaron de comprar más entradas para revenderlas. "Calmate reina, fue sin querer. No creo haber echo la diferencia. Kisses", le respondió a una chica que la insultó porque no pudo conseguir el tan preciado ticket para algunos de los show.