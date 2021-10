Confirman que Virginia Gallardo le fue infiel a Ricardo Fort: "Se creyó el personaje"

Revelaron detalles de la supuesta infidelidad de Virginia Gallardo hacia su exnovio Ricardo Fort, el empresario chocolatero que murió en 2013.

Los trascendidos de lo que ocurrieron en la vida privada en la pareja entre Ricardo Fort y Virginia Gallardo siguen casi ocho años después de la muerte del famoso empresario chocolatero. En esta oportunidad, el que aportó más detalles muy picantes al respecto fue Rodrigo Díaz, quien fue el novio de "El Comandante" durante algunos años. El joven cantante, modelo y actor se soltó y habló de todo en su entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790).

Más allá de cómo fue la relación entre ellos dos, Díaz también se refirió a la supuesta infidelidad de la actual panelista de Intrusos (América TV), algo de lo que siempre se habló en la televisión argentina y que es un comentario permanente "en off" dentro de la farándula nacional en general. Fallecido el 25 de noviembre de 2013, la vida de Fort aún es un tema que despierta cierto interés público.

¿Virginia Gallardo le fue infiel a Ricardo Fort? La palabra de Rodrigo Díaz

Para empezar, "Rodri" fue durísimo con la modelo, bailarina y actriz correntina: “Ella dijo que nunca había tenido contacto conmigo, lo dijo en Intrusos, y que le resbalaba lo que yo decía... Hay que tomar Fosfovita, perdón la publicidad. Me acuerdo de que compartíamos peluquero y en ese momento cayó Virginia a peinarse, estuvimos compartiendo y charlando sobre Ricardo, no tiene memoria”.

Luego, profundizó acerca del rechazo de Virginia Gallardo a formar parte de El Comandante, la producción de Amazon Prime Video ideada por Felipe y Marta Fort, los hijos de Ricardo. En una parte del documental, queda claro el desinterés que ella tenía por él en las etapas finales de su vínculo sentimental, por lo que "Rodri" se molestó: “A mi me pareció una buena mina y nunca dije nada contra ella, pero me dolió lo de la serie, que no le atendía el teléfono. Ricardo quería hablar con ella, y ella se abría. Yo siento que Virginia se creyó un poco el personaje. En este ambiente, el personaje te come la cabeza y hay gente que lo lleva. No hay otra definición, ella tiene que ser agradecida”.

Virginia Gallardo le habría sido infiel a Ricardo Fort, según Rodrigo Díaz.

Sin ningún tipo de filtro, el joven que también probó suerte con el fútbol destrozó a Gallardo: “Es conocida por Ricardo, vamos a ser realistas... A mí me gustaría que ella llame a los de seguridad y que alguien averigüe por qué se fue ella de al lado de Ricardo".

“Yo sé que Ricardo tenía su intensidad y ella no aguantó el ritmo. No quiero meterme porque lo escuché del entorno. Yo escuché millones de cosas del entorno de Ricardo", continuó Díaz, quien además apuntó al círculo íntimo del empresario en aquellas épocas. "Hoy, la gente que tiene que hablar no sale. Hay gente que habla y no vivió nada con Ricardo. Los seguridad tienen cosas para contar y se sepa quién es quién", protestó.

Con quién le fue infiel Virginia Gallardo a Ricardo Fort

Cuando la entrevista se puso más caliente ante las preguntas de Etchegoyen sobre quién habría sido el tercero en discordia, Díaz se sinceró: “Yo sé cosas, no te voy a decir que no... Yo escuché que Virginia le fue infiel a Ricardo con su jefe de seguridad. Lo que me llegó a mí es eso, no es nada malo igual. Lo voy a decir en potencial: supuestamente ella tuvo una relación con el jefe de seguridad”.

Sin embargo, para cerrar, descartó que haya sido otro hombre que se hizo conocido por su presencia en Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli por El Trece: “No fue ´Dani La Muerte´ porque yo no estaba, pero no quiero decir el nombre porque es una persona a la que yo aprecio muchísimo. Hay gente de seguridad de Ricardo que no se mostraba públicamente”.