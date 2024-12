Confirmado: La China Suarez y Marcos Ginocchio, de Gran Hermano, juntos

Confirmado: La China Suarez y Marcos Ginocchio, de Gran Hermano, están juntos.

"La China" Suárez reapareció tras la impactante entrevista que Wanda Nara le concedió a Susana Giménez, en la que defenestra a la actriz argentina y la acusa de haber sido responsable de su separación de Mauro Icardi. Para su vuelta a la exposición mediática, Eugenia Suárez eligió mostrarse con el ganador de Gran Hermano Marcos Ginocchio en una inesperada publicidad que levantó una polvareda de comentarios en las redes.

A través de su cuenta de Instagram oficial, "La China" Suárez compartió una publicidad que filmó para la empresa de gaseosas Coca Cola, donde se la ve horneando galletas junto al ganador de Gran Hermano Marcos Ginocchio. El anuncio navideño llamó la atención, ya que Coca Cola es una empresa que es conocida por su línea afín a los valores de las familias tradicionales y el escándalo en el que se vio envuelta la actriz separó a la familia de la empresaria Wanda Nara.

"SALÍ DE AHÍ MARCOS", "Alguien puede pensar en colapinto" y "Come galletas vieron? No solo marido ajeno" fueron algunos de los comentarios más picantes de la publicación, aunque también hubo quienes celebraron la aparición de "La China" en una faceta alejada de los escándalos mediáticos con Wanda Nara. Por el momento, la actriz eligió no emitir opinión alguna sobre las declaraciones recientes de la exesposa de Mauro Icardi y conductora de los realities Bake Off Famosos y Love is Blind Argentina.

Pampita rompió el silencio tras ver los chats de la China Suárez y Wanda Nara

El pasado lunes 2 de diciembre, Wanda Nara decidió filtrar sus chats íntimos con la China Suárez de la época en que mantenían un buen vínculo, por el año 2018, y en aquellas conversaciones, la ex Casi Ángeles le contaba sobre su mala relación con Pampita a quien criticaba luego de blanquear su relación con Benjamín Vicuña. En los mismos, Suárez mencionaba que el actor chileno "era demasiado bueno" y que la separación de la modelo fue un “gran negocio”. Además, detalló que la exjurado del Bailando "la ahorcó" e "intentó matarla", entre otros fuertes dichos, donde se refirió a ella como "loca". En ese sentido, Yanina Latorre le consultó a Carolina Ardohaín su opinión sobre esta conversación que se volvió viral.

“Hola Yani, yo de todas maneras con Eugenia tengo re buena relación de comunicación, nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos, son hermanos, se aman”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón y somos adultas y responsables de los chicos. Reina la paz, la comunicación y reina el respeto mutuo siempre entre nosotras”. Por último, conlcuyó: “No tenemos nada que decir, la verdad hemos construido una muy buena relación estos años y vale todo la pena por la felicidad de los chicos”.