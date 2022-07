Cinthia Fernández reaccionó a los dichos de la madre de Defederico sobre la tenencia de sus hijas

Cinthia Fernández fue clara al responderle a la mamá de Defederico que mencionó que le sacará la tenencia de las hijas.

Cinthia Fernández reaccionó al enterarse que la madre de Matías Defederico aseguró que le quitaría la tenencia de sus hijas, ya que asegura que nunca puede tener acceso a ellas. La guerra entre la artista y el deportista no tiene fin y ahora es su exsuegra quien no da tregua y pretende que sea su hijo quien tenga la tenencia de sus nietas.

La mamá de Matías Defederico, en diálogo con Ulises Jaitt, aseguró: "Todo es un ‘no’ para mí, para Mati, he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y tratar de ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas. Vamos a hacer una presentación, no nos queda otra, sino ellas siempre se quedan encerradas en una casa". La panelista de Momento D se hizo eco de las declaraciones de Analía Frascino y ante la pregunta de sus seguidores reaccionó sin vueltas.

Cinthia utilizó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus seguidores y ahí le preguntaron si era verdad que su exsuegra iba por la tenencia de sus hijas. La bailarina publicó en respuesta un audio en el que se escucha una mujer riendo a carcajadas para dar a entender que le parecía un chiste que la mujer haya dicho eso. Pero para los seguidores no fue suficiente, ya que insistieron en que le responda a la mujer.

Por su parte, Cinthia Fernández no quiso "rebajarse" y con sutiliza dejó en evidencia que ya tomó cartas en el asunto. La artista sentenció: "¿Y parecerme? Roberto Castillo tiene algo mejor". Así fue como reveló que su abogado le está preparando un "regalo" a la mamá de Matías Defederico. Hasta el momento, su exsuegra no volvió a mencionar el tema de la tenencia de sus nietas.

La publicación de Cinthia Fernández.

El poblema de salud de Cinthia Fernández

El día del cumpleaños de Ángel de Brito, Cinthia estaba invitada a la fiesta que organizó el conductor de LAM, aunque nada salió como esperaba. La artista reveló en sus redes que apenas llegó al lugar, estuvo algunos minutos y tuvo que retirarse del lugar porque le empezó a temblar todo el cuerpo, por lo que se fue inmediatamente. Con respecto a los motivos, la bailarina especuló: "O incubo algo, o estrés, o cansancio, o cosas del más allá". Al otro día ya no tenía temblores pero aseguró que se sentía rara, por lo que los seguidores se preocuparon por ella.