Cinthia Fernández explotó contra los piqueteros: "Es insoportable"

La bailarina se mostró cansada de las manifestaciones y estalló en las redes. Cinthia Fernández compartió un video saca de quicio.

Cinthia Fernández se expresó en sus redes sociales y evidenció su bronca ante una sorpresa que no esperaba que cambió el rumbo de su día. La bailarina hizo alusión a un grupo de manifestantes que cortaban una calle, por lo que debió cambiar sus planes sobre la marcha y optó por su cuenta de Twitter para descargarse.

“No salgas de tu casa que hoy los muchachos están full time 'trabajando'. Es insoportable esto, ¡todos los días! ¿Algún día van a poder dejar de cortar todo? La re puta madre que lo parió. Amén. Es insoportable todos los santos días los muchachos clin caja y rompiéndote bien los huevos”, expresó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

De esa manera, la acróbata demostró una vez más su reticencia a que los ciudadanos manifiesten sus disconformidades en las calles, porque los cortes la afectan desde lo individual.

Fuerte denuncia de Mar Tarrés contra Cinthia Fernández

“Gracias a Dios no votaba en Buenos Aires y no tengo el problema, no la hubiese votado ni remotamente pero entiendo que estaba tratando un tema importante para las madres; no la votaría por todo que me lastimó a mí y a toda mi familia”, expresó Mar Tarrés en diálogo con Juan Etchegoyen sobre el mal momento que atravesó por los dichos de Cinthia Fernández sobre su accionar como influencer.

“Ella decía cosas que no eran verdad y no eran ciertas, en ella hay una incoherencia. Ella pelea y lucha por la mujer, pero mata a todas las mujeres del medio, me mata a mí y a Luciana Salazar. Yo le dije que tomemos un café pero siempre va a matarte, a hacerte mierda y a reventarte, no está bueno”, sumó la celebridad de redes sobre cómo la afectaron algunas actitudes de Cinthia.

Y cerró: “De verdad este año lloré mucho y me afectó mucho. En un momento, tuve que borrar mi cuenta de Twitter y destrozó a toda mi familia. Todo lo que ella decía de mí, mentiras que inventó. Hay gente que cuando se sienta en un programa de televisión ya no mide lo que dice. Lo que vende en este país es destrozar a la gente. Unamos mujeres y no las separemos, no me gusta esta guerra mediática de la televisión de mujeres matándose unas contra otras. No hay nada más machista que una mujer agrediendo a otra mujer”.