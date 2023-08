Chau De Paul: quién es el famoso por el que Tini lo habría cambiado

La cantante del hit Cupido fue relacionada con un modelo y empresario español. Las fotos y videos que desataron los rumores de romance.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación la semana pasada y ya aseguraron que la cantante estuvo muy cerca de un modelo español en una fiesta. La ruptura de la cantante y el futbolista desató reacciones y rumores de todo tipo, pero los protagonistas se limitaron a emitir comunicados calcados en el que afirmaron que el final de la pareja fue en buenos términos.

Mientras todos los programas de espectáculos continuaban indagando sobre los motivos que llevaron a la separación, la cuenta de Instagram especializada en chismes, Gossipeame, reveló que la "Triple T" formó parte del festejo de una marca en las playas de Ibiza. Pero eso no es todo, pues la instagramer aseguró que la ídola pop tuvo algo con uno de los propietarios de la compañía.

“Me comentaron que se come al rubiecito y no a ese (el amigo de Juste). Yo banco a la Tini salidora y fiestera 100%. Se la pasó de novia y con responsabilidades. ¡Tini relajá!”, escribió Marcia, nombre real de la mujer que maneja la cuenta. Se trata nada menos que de Biel Juste. De acuerdo a las publicaciones del joven influencer español Joan Margarit -socio de Juste-, se supo que Tini participó de la fiesta de los dos años de la firma Twojeys.

La instagramer sostuvo que el español le pareció un “rubiete con onda” porque se mostró en Ibiza y con barco. “Banco mil”, insistió “Pochi” sobre el nuevo rumor amoroso de la cantante. La versión nació de los fans de la artista, luego de que Tini fuera fotografiada usando una remera igual a la que usó Joan Margarit, compañero y colaborador de Biel Juste. Una costumbre que la ex chica Disney supo tener con De Paul.

Quién es Biel Juste, el modelo relacionado con Tini Stoessel

Biel Juste es un modelo y empresario español que, con tan solo 26 años, logró amasar una gran fortuna. Además de hacer campañas de reconocidas marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Berluti, Lacoste y Loewe, el joven creó, junto a Joan Margarit, Twojeys, una popular firma de joyas.

Biel estudió Administración de empresas en la Universitat de Barcelona y fue allí donde se le ocurrió fundar su propia empresa. "Twojeys, la firma de joyas ‘made in Spain’ que triunfa en todo el mundo”, tituló Vogue España un artículo sobre este emprendimiento que lo llevó a abandonar la carrera.

De acuerdo a la nota de la revista especializada en moda, Juste y Margarit idearon Twojeys durante un viaje que hicieron en abril de 2019 de Las Vegas a Palms Springs, en los Estados Unidos. Tres meses demoraron en hacer realidad un proyecto de bijouterie que tenían en mente hacía algún tiempo.

“Al principio nos ocupamos de todo entre los dos, la web, las fotos, la logística, el stock... ¡Hasta montábamos los collares a mano uno por uno!”, contó Juste, que agregó que los días previos al lanzamiento dormían unas pocas horas para tener todo dispuesto. En su lanzamiento, Twojeys agotó el stock de sus productos en tan solo 48 horas. Por ese entonces vendían solamente de forma online, pero actualmente poseen dos tiendas: una en Madrid y otra en Barcelona.