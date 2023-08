La filosa respuesta de la madre de Camila Homs al referirse a la separación de Tini y De Paul

La firme postura de Liliana, la madre de Camila Homs, sobre la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Liliana, la madre de Camila Homs, rompió el silencio sobre la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Tras varios meses de rumores, finalmente el campeón del mundo y la cantante blanquearon su ruptura. Luego de que Homs se negara a hablar sobre el tema debido al bozal legal que tiene, Ángel de Brito envió al cronista de LAM (América TV) a buscar respuestas en la madre de Camila, quien no tiene ningún impedimento legal para emitir opiniones sobre el tema.

Liliana estaba en su lugar de trabajo cuando de repente, el cronista del programa irrumpió para entrevistarla. "Ella no tiene bozal legal, así que le podemos preguntar absolutamente todo", adelantó De Brito desde el piso. Como De Paul le prohibió a la madre de sus hijos mencionar su interna familiar en los medios, los padres de la modelo son los encargados de hablar con la prensa.

"Es una noticia más, prefiero no hablar”, respondió la mujer, luego de que el cronista le preguntara cómo le cayó la separación de su exyerno. Además, también le consultaron por el polémico video que Horacio Homs, su expareja y padre de Camila, publicó en sus redes sociales festejando la ruptura de De Paul y Tini. Sin ánimos de involucrarse en la polémica, Liliana declaró con firmeza: “Es otra persona, es mi expareja. Yo soy Liliana, él es Horacio. Él tiene un pensamiento y yo tengo otro”.

Además, aseguró no haber visto el video que Horacio publicó en sus redes. "No vi lo que subió, estuve toda la mañana corriendo, no vi nada. Yo con Rodri todo bien, es el papá de mis nietos. Hace mucho que no lo veo", sostuvo. En cuanto a Camila, aseguró que "está feliz" en este momento de su vida, a pesar de los tormentosos meses que vivió tras su separación. “La veo bien, felizmente. Fue difícil, pero bueno, ya está”, reflexionó.

Por último, reconoció que está “más o menos" contenta de la próxima participación de su hija en el Bailando 2023. "Espero que la traten bien, nada más”, comentó, preocupada. "¿Irías a verla?", le preguntó el cronista. "Claro, ¿cómo no voy a ir? Es mi hija, si ella lo decidió, yo la voy a apoyar", manifestó.

La reacción del padre de Camila Homs al enterarse sobre la separación de Tini y De Paul

Apenas salió a la luz la noticia de la separación de Tini y De Paul, Horacio, el padre de Camila Homs, reaccionó de una particular manera. "Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", publicó el futbolista en su cuenta de Instagram.

Más tarde, Homs imitó a Guillermo Francella y recreó la clásica reacción del actor festejando, que se utiliza cuando gana un club del que uno es hincha. "Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?", dijo el hombre en el clip. El video se volvió viral en las redes sociales y, por lo pronto, Horacio no dio declaraciones al respecto.