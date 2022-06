Cerca de Dios: la nueva vida de uno de los cantantes de Los Wachiturros

El cantante vivió un episodio revelador que le hizo cambiar el rumbo de su vida.

Lucas Daniel Caballero, uno de los integrantes de Los Wachiturros, decidió darle un giro de 180° a su vida. El cantante tomó un nuevo camino y está completamente alejado del ambiente de la cumbia y la noche. Luego de un extraño episiodio, el artista decidió dejar todo para dedicarle su vida a Dios.

Los Wachiturros fue una agrupación musical que nació en el 2011 como un grupo de amigos que empezaron haciendo sus pasos de baile en los boliches y luego de la viralización de un video, armaron su propia banda de cumbia. Sin embargo, se disolvió en el 2013 por los conflictos que existían entre ellos. Como si eso fuera poco, surgieron escándalos mediáticos y judiciales tras el arresto de uno de sus miembros por abuso sexual a una menor y eso terminó de desbaratar el grupo.

En la cresta de la ola de su carrera artística, Los Wachiturros tuvieron una gira en Europa. En diálogo con Clarín, Lucas Daniel Caballero reveló que cuando se enteró de eso, quiso "hacerse el espiritual" y agradecerle a Dios por la oportunidad de conocer Europa y que en ese instante, Dios le habló: "El mensaje fue claro e intenso. Dios me dijo: ‘O me servís a mí o servís a tu grupo’. Ni más ni menos, sólo eso me dijo. Y bastaron esas palabras para sentir el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal, que no era el camino correcto el que estaba tomando, que Dios me creó con otro propósito".

Con respecto a cómo llegó a formar parte de una Iglesia cristiana evangélica, el exintegrante de Los Wachiturros expresó: "Ya hace tiempo me venían hablando de Dios. Me pasaban cosas locas. Por ahí estaba en un boliche y uno me decía 'Jesús tiene un propósito para vos'. Yo decía 'este tipo está re loco'. También mi mamá me decía que tenía que ir a la Iglesia, pero no le daba bola. Y en un momento que estaba medio a la deriva vino una persona del barrio que me invitó. Yo había probado tantas cosas que dije '¿por qué no?'".

Lucas Daniel Caballero cuando formaba parte de Los Wachiturros.

Lucas Daniel Caballero decidió bajarse de la gira por Europa y abrirse del grupo, pero sus compañeros no lo tomaron de la mejor forma: "Me cargaban al principio. Igual con la mejor... Cuando me bajé del viaje a Europa al principio no lo entendieron porque sentían que yo los estaba abandonando. Pero les remarqué que necesitaba un cambio en mi vida. Sintieron que los estaba traicionando, pero después quedó la mejor. Yo los re aprecio, en esos años compartimos muchas cosas fuertes y lindas que no te podés olvidar".

Lucas Daniel Caballero no tiene pelos en la lengua al hablarle a los jóvenes sobre su pasado: "Por ahí llegaba de gira y me iba a bailar todo drogado. Repaso los lugares donde me metí y las circunstancias que viví y digo ‘¿cómo nunca me pasó nada?’. Yo estoy acá por pura gracia y misericordia de Dios".

Lucas Daniel Caballero en su Iglesia.

Cómo es su vida en la actualidad

El exintegrante de Los Wachiturros tiene muy claro cuál es su objetivo: "Hoy lidero un grupo de jóvenes y voy de invitado a predicar a donde me inviten. Yo no soy pastor, pero algún día me gustaría serlo. Yo sigo el lema ‘el que no sirve para servir, no sirve para vivir’. Uno de mis grandes deseos, después de haber vivido la fama, de haber tomado buenas y malas decisiones, es poder darle un mensaje de fe a los jóvenes, ese es mi proyecto".