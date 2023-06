Carmen Barbieri sigue internada y le mandó un emotivo mensaje a Fede Bal: "No me dejan"

La conductora de Magazine fue ingresada a un centro médico luego de días con síntomas respiratorios. Qué dice el último parte médico.

Carmen Barbieri continua internada en la Clínica Zabala. La conductora tuvo síntomas respiratorios durante varios días - se ausentó varios días a su programa de televisión- y decidieron ingresarla para evitar complicaciones. Pero este domingo reapareció en las redes con un emotivo mensaje para su hijo Federico Bal.

La conductora presentó diversos problemas de salud durante los últimos meses. Al comienzo de la pandemia, contrajo coronavirus y su cuadro fue tan grave que incluso tuvo que ser intubada. Ahora que ya pasó un tiempo de esto, presentó síntomas respiratorios que alertaron a los médicos.

"No estoy grave, ni nada raro, ni tengo miedo, ni estoy ahogada", explicó Camen en un audio que comparto su compañero Pampito. "Lo que tengo es una tos muy importante que no me deja dormir desde hace varios días. Estoy hace una semana primero con bronquitis, después broncoespasmo y ahora se me juntó con una gripe", precisó.

"No quieren que entre en un principio de neumonía. Acá me atienden, me han salvado la vida cuando tuve COVID. Me dicen que acá estoy controlada y no me dejan irme a casa. Me tengo que quedar sábado y domingo", contó. Y agregó: "Ya me hicieron una tomografía computada, una resonancia magnética de pulmón, y laboratorio. Tengo un suero que me están pasando antibióticos. Acá estoy bien cuidada y me controlan el tema del oxígeno y la presión. Estoy tranquila".

La información llevó tranquilidad a sus seguidores. Y la situación mejoró cuando la capocómica reapareció en sus redes. “Te extraño”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto de su hijo.

Mientras que en su feed, la presentadora de Magazine compartió un video con varias postales de Fede. A la publicación la acompañó con la canción “Acróstico” de Shakira, la cual expresa: “Lo único que quiero es tu felicidad, y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”.

El actor y conductor no tardó en corresponder la muestra de afecto y le dedicó un conmovedor mensaje a la distancia, ya que se encuentra en Italia grabando episodios para Resto del Mundo. “Sos adulto cuando en lugar de reírte de los reels que arma tu madre, comenzás a amarlos y extrañarla”, sostuvo y agregó: “Fuerza vieja, ya pronto vas a estar bien”.

¿Qué le pasó a Carmen Barbieri?

La doctora Mariana Lestelle compartió en Twitter el último parte médico de Carmen Barbieri. "Autorizada por ella y en comunicación con sus excelentes médicos tratantes de la Clinica Zabala que prefieren que yo comunique", explicó la médica pasado el mediodía de este domingo.

"Carmen evoluciona favorablemente a la terapéutica instaurada. Tiene esquema antibiótico preventivo, pero no tiene infección bacteriana", indicó y precisó: "Tiene un sincicial respiratorio que le generó mucho broncoespasmo en contexto de pulmones con patología base".

"Laboratorios normales. Imágenes de tórax normales (o sea sin consolidación) si cambios propios previos. Cultivos bacterianos negativos. Va a seguir 24 hs más de antibióticos. Se optimizan los broncodilatadores. Clínicamente afebril, deambula, ya no tiene tantos roncus ni sibilancias. Satura 99% y está con excelente ánimo", sumó la profesional en salud.

Previamente, Mariana había explicado el diagnóstico de la conductora. "A pedido de Carmen Barbieri, me llamó su médica de cabecera que la está tratando en la internación. El diagnóstico es neumonía atípica por la cual está recibiendo tratamiento. Todos los parámetros de laboratorio dieron bien".