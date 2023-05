Carmen Barbieri reveló su escalofriante experiencia con la "muerte"

La conductora recordó la experiencia paranormal que vivió durante su internación. La madre de Fede Bal estuvo en coma farmacológico tras contraer coronavirus.

El impactante testimonio de Jorge Rial luego de sufrir un infarto que casi le cuesta la vida conmocionó a los medios de comunicación. La traumática experiencia del conductor de C5N le generó recuerdos aterradores a Carmen Barbieri, quien estuvo en coma farmacológica luego de contraer coronavirus.

El relato del periodista fue abordado en el programa Mañanìsma este martes y Barbieri evocó las sensaciones que tuvo cuando estuvo en un estado crítico. "Yo sentía que estaba en una habitación de aluminio donde todo brillaba. Me costaba abrir los ojos para ver. Me encontré con una mujer oriental que me decía: 'quedate tranquila que soy tu nueva amiga', pero era la muerte", narró.

"Yo me acuerdo que decía que no con la cabeza. Y escuchaba a los médicos que me decían que no mueva la cabeza porque me iba a sacar otra vez el tubo. Pero yo no quería tener una nueva amiga. Quería quedarme", agregó la madre de Fede Bal, ante a atenta mirada de sus panelista. A continuación, Berardi le pidió una descripción de esa figura.

Era "bella, de pelo lacio largo y negro", con rasgos orientales y estaba vestida "toda de gris, como si estuviese en un plato volador", relató. Y cuando le preguntaron si sintió temor, la conductora aseguró: "No, no me dio miedo. Me hicieron subir todo como en un ascensor de aluminio y ella era amable", siguió.

Al final, Carmen reveló la reacción de esa mujer que vio en el más allá cuando comenzó a luchar por su vida: "Cuando le dije que no quería tener una amiga nueva, porque era la muerte, ella se sonrió y no la volví a ver más". Además. marcó que su caso fue distinto porque Rial estuvo muerto diez minutos.

Por último, Barbieri recordó "Yo escuché, pensé que era el médico, que me decía 'luchá vos, porque tu hijo está desesperado'. "Escuché que alguien me decía 'ahora tenés que luchar vos, nosotros hicimos todo. Tu hijo está afuera desesperado, están todos tus amigos rezando. Lucha vos'. Eso es lo que me acuerdo", cerró.

Carmen Barbieri reveló las secuelas que le dejó su internación

Durante la misma emisión del ciclo de canal Magazine, Carmen Barbieri compartió las secuelas que aún padece tras la larga estadía que tuvo en un centro médico para recuperarse del Covid. “Estuve casi dos meses internada y por el tema de la intubación te queda una voz rara pero no te lastiman las cuerdas vocales”, afirmó.

“Después de la internación me fui a hacer ver porque quedé con otra voz, tardé un año en recuperar mi voz, la recuperé, pero no podía cantar”, contó y aclaró: “Cuando fui a un foniatra me metieron una camarita y me vieron las cuerdas, están irritadas pero no están lastimadas". En ese sentido, explicó: “Tres veces me intubaron a mi eh. Mi voz todavía no es la misma, podría volver a cantar si tomara clases de canto pero no tengo tiempo”.