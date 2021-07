Cabito Massa Alcántara dejó un mensaje romántico en las redes mientras lucha por su vida: "Ojalá pronto volvamos a reír"

Después de haber llegado a pesar 194 y después de un bypass, su salud "eclosionó", según dijo.

Eduardo Massa Alcántara, “Cabito”, atraviesa un momento de salud muy complejo. El productor y conductor tiene hace ya un tiempo anemia y diabetes y, él mismo llegó a decir que se encuentra “muy jodido” de salud. Está internado en el Hospital de Clínicas y se comunica con sus seguidores vía redes sociales, sobre todo desde Instagram, en donde compartió una publicación en la que fue etiquetado por su aparente novia.

En la foto, Cabito sonríe y mira el sol, acompañado por un rictus de placer y bienestar. La muchacha fue acotada con sus palabras: "Picu", escribió únicamente, acompañado de un emoji de corazón para acompañar la foto. Su respuesta apareció en un reposteo de la misma foto en sus historias, pocos minutos después. “Picunera, ojalá pronto volvamos a reír y a darle la cara al sol”, escribió en su red social.

Instagram es utilizado permanentemente por el ex Basta de todo, y muchas veces usa esa red para pedir colaboración de otros seguidores y seguidoras que puedan ayudarlo en su lucha: “Necesito dadores de sangre para mí, 0 negativo. Hospital Británico de lunes a viernes de 8 a 15 hs. EduaMassa Alcántara”, pidió en su momento, cuando estaba con complicaciones de salud en otro hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Cabito en 2017 fue intervenido quirúrgicamente a un bypass gástrico por recomendación de su médico. Había llegado a pesar 194 kilos y su estado corporal era realmente grave, poco favorable y su vida corría peligro. "Mi estado previo a la operación de bypass hizo eclosión", confirmó.

En paralelo, el chef Christophe Krywonis había hecho el mismo pedido de colaboración para su compañero en redes sociales: "El amigo Cabito necesita además que nuestro cariño un poco de sangre. Va la información: tienes que tener entre 18 y 55/65 años (no recuerdo bien la edad máxima). Ser 0 negativo", especificó inicialmente el cocinero en su video. Y luego concluyó: "Vas derecho viejo al @hospitalbritanicoarg, sin pedir turno, de 8 hasta las 15 hs, de lunes a viernes. Avisás que es para dar sangre a EDUARDO MASA ALCANTARA”.

Su pelea con Matías Martin

En 2018, Cabito había abandonado el programa Basta de todo (en aquel momento, por radio Metro) por un conflicto que se desencadenó con su compañero Matías Martin. “Cuando algo se rompe, por cosas internas, es difícil volver a pegarlo. Hubo diferencias con algunos, pero en ningún momento hubo maltrato”, señaló. Y agregó: “Se lo dije a él en su momento: me hubiera gustado que me vengan a ver cuando estuve internado, o que me llamen por teléfono, algo”.

Pero también resaltó que Matías “hizo un montón de cosas” por su salud. “Estamos más o menos viejos, pero somos dos personas que nos quisimos”, y también definió como “un sentimiento normal” considerar que ya no son amigos luego del despido: “No es tan tremendo llegar a pensarlo”, dijo.

"Siento que lo que queda instalado como visión general es: 'Lo echaron porque está enfermo, ahora no les sirve', 'Lo abandonaron en su peor momento unos amigos a los que les dio todo'. Y esa visión me parece muy injusta, dolorosa y me obliga a defenderme porque me siento atacado", había dicho al aire Martin en su momento, en 2018.