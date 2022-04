Barby Franco alarmó con un triste mensaje: "No todo es felicidad"

La famosa modelo hizo una fuerte confesión en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores.

Barby Franco atraviesa un complicado momento personal y preocupó a sus seguidores con una fuerte confesión. A través de sus redes sociales, la influencer se muestra muy sincera y transparente con sus fanáticos, por este motivo, se animó a contar una situación "bastante personal" que la obligó a alejarse por unos días de sus perfiles públicos.

Varias veces por semana, la pareja de Fernando Burlando publica un sticker de preguntas en sus historias de Instagram y permite que sus seguidores le hagan las consultas que quieran. Luego de estar inactiva en sus redes durante algunos días, Barby reapareció con esta dinámica y los internautas no tardaron en consultarle por el motivo que la llevó a alejarse de las redes. En este marco, Franco no tardó en confesar el complicado panorama que atraviesa.

"¿Por qué estuviste desaparecida estos días?", fue la pregunta que disparó la fuerte confesión de Barby Franco. "Pues andaba medio mal. No todo es felicidad en Instagram. Hoy ya estoy mejor", contó la influencer y ex participante de Showmatch: La Academia junto a una foto de ella llorando. Sin embargo, esta explicación no convenció a sus seguidores y le pidieron más información sobre la situación que atraviesa, pero Barby se negó.

Ante la insistencia de sus seguidores, Barby Franco declaró que aún no se sentía preparada para contar los motivos de su tristeza públicamente. "Es algo muy mío, muy personal. Algún día (se los prometo) les contaré. Por el momento me lo reservo", concluyó el tema la artista. Por otro lado, la influencer negó una crisis con Fernando Burlando y aseguró que "jamás lloraría por una pelea".

La drástica decisión de Barby Franco y Fernando Burlando

Hace ya más de una década que Barby Franco y Fernando Burlando se encuentran en pareja. Pese a que ambos atravesaron varias crisis y rumores de separación, pudieron superar las adversidades y se encuentran en un gran momento. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, la influencer contó una rotunda decisión que tomaron en pareja.

Luego de haber cancelado su compromiso y postergar su casamiento, Barby Franco anunció que estos planes en pareja ya no seguían en pie. "¿Te vas a casar pronto?", consultó una internauta a través de las redes sociales de la influencer y recibió una respuesta inesperada: "¡No! Es un sueño frustado".

Al parecer, luego de que planes se frustraran en diversas ocasiones, la pareja se centró en otros proyectos en pareja y descartó la posibilidad de contraer matrimonio, al menos por ahora.