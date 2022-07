Aseguran que Antonio de la Rúa quiere conquistar a Shakira: "Le habló bonito"

Nuevamente soltera, Shakira se habría reencontrado con un viejo amor. Qué le dijo el empresario Antonio de la Rúa a la cantante de Barranquilla.

El escándalo de la separación de Shakira y Gerard Píqué sumó un nuevo capítulo tras la incorporación del empresario Antonio de la Rúa al tablero de juego. Al parecer, el hijo del fallecido Fernando de la Rúa se habría acercado a la cantante de Barranquilla para reconquistarla.

Según el programa Chisme no like, el ex de la cantante estaría arrepentido de su proceder durante sus años de relación y, sin Piqué como competencia, se propuso acercarse a ella. "Parece que Mr. de la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído a Shakira, le dijo que había que recodar viejos tiempos. Yo conozco a de la Rúa muy bien y al parecer fue él que la lastimó, o sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakira que estaban por el suelo", afirmó el conductor del ciclo.

Por otro lado, uno de los panelistas del programa indicó que Antonio y Shakira habrían intercambiado mensajes. Cabe destacar que la pareja formalizó su separación en 2011 y el proceso estuvo marcado por millonarias demandas y contrademandas.

La nueva y ostentosa vida del hijo de Fernando de la Rúa tras separarse de Shakira

¿Qué pasó con 'Antonito' de la Rúa desde que se separó de Shakira? El hijo y asesor de imagen de su padre, el fallecido expresidente Fernando de la Rúa, se reinventó con un insólito y exitoso emprendimiento, tras haber perdido un juicio millonario contra la cantante de Pies descalzos y otros éxitos del pop latino.

Fue en el magazine A la tarde (América TV) donde destrabaron qué pasó con Antonio y hablaron de los millones que logró en los últimos años. "El hijo del expresidente argentino se reinventó y es una máquina de generar dinero, a pesar de haber perdido el juicio con la cantante colombiana. Se radicó en Berlín y empezó con los negocios hoteleros (...) Tiene hoteles de lujo en México y Bahamas, donde una noche puede llegar a costar 1500 euros. Ahora decidió jugar un poco más fuerte y compró la mansión de Franca Sozzani, la exdirectora de Vogue Italia, en el centro de Marruecos, para la construcción de un nuevo hotel de lujo", adelantó un informe del programa.

"¿En qué momento amasó esta fortuna Antonito De La Rúa?", se preguntó Karina Mazzocco al término del tape, abriendo el debate. "Mientras estuvo con Shakira hizo varios millones como su manager. Estuvo 11 años facturando con Shakira. Acumuló millones", aportó uno de sus panelistas. Con ironía, la conductora deslizó un filoso: "Esa sí fue la década ganada de Antonito".

Por otro lado, el mismo periodista agregó: "Cuando en 2011 se separa de Shakira, le inicia un juicio en Los Ángeles -donde tenía radicación la productora de los shows de la cantante- por 78 millones de dólares. Fue una batalla legal que perdió. Uno dice 'bueno, terminó en la ruina'. Pero, no. Más si tenemos en cuenta este nuevo emprendimiento". Además, detallaron que Franca Sozzani - anterior dueña de la mansión de Marruecos que compró Antonio- falleció en 2016, a los 66 años, y sus herederos quisieron deshacerse del inmueble, una oportunidad única que aprovechó el empresario.

"Tiene otros emprendimiento hoteleros en otras partes del mundo. Tiene dos hoteles en Tulum, donde van personas con mucho dinero", aportó otra de las panelistas del programa. Antes de ir a un móvil en Recoleta, barrio en el que se crió Antonio de la Rúa, Karina Mazzocco lanzó un contundente: "Está armando un imperio en la Riviera maya. El mar Caribe más espectacular".