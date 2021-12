Andrea Rincón habló sobre su situación amorosa: "Soy muy feliz"

Luego de unos meses alejada de la farándula, Andrea Rincón reapareció con nuevos proyectos y se sinceró sobre el lugar en el que está parada en este momento a nivel emocional y romántico.

Luego de brillar en la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Andrea Rincón se tomó un descanso de la vida mediática y decidió alejarse del foco de los espectáculos. Así es como, durante unos meses, se supo muy poco del ámbito personal de la artista, ya que ella decidió reservarse los detalles para su marco privado.

Aunque si bien durante su paso por el reality de cocina se habló de una posible reconciliación con El Mono de Kapanga, luego se demostró que el vínculo amoroso que la modelo mostraba en sus redes de manera poco frecuente no tenía nada que ver con su ex pareja, sino con alguien nuevo del que jamás se develó la identidad. Luego de un tiempo, Andrea Rincón dejó de mostrarse acompañada y desde entonces no se habló más de su vida amorosa, al menos hasta hace unos días.

En una reciente entrevista con la Revista Pronto, Rincón fue consultada por el momento personal que atraviesa, del cual se mostró muy agradecida en materia laboral. Sin embargo, la charla fue un poco más allá y la famosa actriz decidió hablar sobre sus vínculos amorosos actuales: "Estoy sola, sola. Estoy muy bien soy una persona muy feliz. No sé por qué la gente piensa que tenés que tener una pareja para ser feliz", se sinceró Andrea al respecto.

"La verdad que el amor en mi vida está constantemente y tengo amor todos los días. El de mi familia y mis amigas, soy una persona muy amada y que da mucho cariño. No me falta nada más y conozco a muchísimas personas que están en pareja y sí les falta el amor", expresó Andrea Rincón para terminar la charla sobre este tema.

Una temporada diferente: enfocada en la actuación

Este verano, Andrea Rincón decidió regresar a su principal pasión en la vida: la actuación. Es por esto que, luego de haber brillado de MasterChef Celebrity, la modelo decidió aceptar una propuesta muy especial por parte de Javier Faroni, el productor de la obra teatral Los 39 escalones. En este show, que se estrenará próximamente en Villa Carlos Paz, tiene como parte de su elenco a Fabián Vena, Fredy Villarreal, Marcos "Bicho" Gómez, además de Rincón.

"Estoy con mucha expectativa y siento que va a ser una hermosa temporada. Creo que la gente tiene muchas ganas de reírse y de pasarla bien así que va a ser muy hermoso. A esta altura de la vida, lo único que me importa es ser feliz", expresó Andrea Rincón a la revista Pronto sobre sus anhelos frente al estreno.