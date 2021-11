Amalia Granata, lapidaria contra Karina La Princesita: "Tu ignorancia es profunda"

Amalia Granata agredió a Karina 'La Princesita' tras su show en La Matanza.

Amalia Granata sigue enfrentando una polémica con Karina 'La Princesita'. En diálogo con el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre, criticó al show que la cantante de cumbia dio en Rafael Castillo, La Matanza, durante su participación del Festival de la Primavera.

Después del show, la artista posó junto al intendente Fernando Espinoza y es por esto que se armó un gran revuelo en las redes por parte de la oposición. Después de ser agredida en Twitter, Karina expresó: “Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras”.

En otro tweet, escribió: “Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y ‘si no vas te destruyen’, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde”.

Amalia Granata la acusó de haber cobrado una cantidad ridícula de dinero por esa foto y sentenció: “Karina 'La Princesita' se enoja, pero si vos no sabés quién te contrató y te sacas una foto con la bandera, tu ignorancia es profunda, y da a miles de interpretaciones. Dicen que le pagaron el equivalente a unos diez mil dólares”.

La polémica de Karina 'La Princesita' por su show en San Francisco Solano

Esta no es la primera vez que Karina 'La Princesita' es acusada falsamente en las redes por cobrar dinero con campañas políticas. En octubre de este año, la defenestraron por haber cobrado ocho millones de pesos por su show en San Francisco Solano, el día en que se armaron festejos en el barrio por sus 72 años.

“Me tienen las bolas infladas con los 8M. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quien no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, twitteó Karina.

Después, agregó: “Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la Intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias”.