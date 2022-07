Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron

Alejandro Fantino dio un paso más en su relación de pareja.

Alejandro Fantino se comprometió con Coni Mosqueira. La pareja anunció la feliz noticia desde sus redes sociales, donde dieron detalles de la decisión. El periodista evidenció su alegría haciendo zoom a la alianza de compromiso que le entregó a su futura esposa.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja compartió una seguidilla de imágenes de la novia luciendo la alianza de compromiso y del periodista posando junto a ella. En la publicación, Cono Mosqueira expresó: "¡El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte SI fue lo más mágico de mi vida". Sin dudas, el lugar que eligió el conductor para hacerle la propuesta a su pareja es paradisíaco.

Coni Mosqueira reveló cómo fue el inicio de su relación con Fantino y aseguró que antes de conocerlo personalmente no le llamaba para nada la atención. "Yo soy cero expresiva, no estaba ni borracha ni nada, pero apenas lo vi todo alto, rubio y musculoso me llamó la atención. Nunca lo había visto en persona ni tampoco era alguien que me gustara de la tele. Nos intercambiamos los Instagram y al otro día empezamos a chatear", señaló.

Quién es Coni Mosqueira, la futura esposa de Alejandro Fantino

Constanza "Coni" Mosqueira tiene 29 años, es modelo desde los 14 y nació en Bahía Blanca. Según le relató a revista Gente hace tiempo atrás, fue descubierta por Pancho Dotto mientras estaba de vacaciones en las playas de Monte Hermoso, muy cerca de su ciudad natal. La futura esposa de Fantino vino a vivir a Buenos Aires hace casi una década con la intención de estudiar Biología, cursó la carrera durante un tiempo y finalmente la abandonó para enfocarse en el modelaje.

Si bien, se considera una persona poco demostrativa, no tiene reparos al momento de expresar todo el amor que siente hacia su pareja y cada vez que puede le recuerda lo mucho que lo ama. Por lo pronto no hay fecha para la boda de Alejandro Fantino y Coni, pero fueron muchos los famosos que se alegraron y felicitaron a los tortolitos por su anuncio, entre ellos Barby Franco, Virginia Fallardo, Coco Fernández, Ailén Bechara, Cande Ruggeri, Laura Ubfal y Chehu Bonelli, entre otros.