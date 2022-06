Abel Pintos confesó lo impensado: "Me saqué una mochila muy grande"

Abel Pintos y una dura confesión tras haberse casado y ser papá. El cantante abrió su corazón con Cazzu.

Abel Pintos realizó una cruda confesión y un cambio radical en su vida. Tras haberse casado con Mora Calabrese y ser papá primerizo de Agustín, el cantante se sinceró sobre sus prioridades: "Cargarse todo ese peso encima es demasiado para una persona".

En diálogo con Cazzu en un mano a mano que tuvieron para Infobae, Abel Pintos reveló dónde forja su seguridad y por qué la música pasó a un segundo plano en esta etapa de su vida: "Si yo radico mi seguridad en lo artístico, nunca voy a tener tal seguridad. Porque lo artístico es demasiado dinámico. Yo siempre busco manejar las cosas. O sea, lo que es artístico como hecho artístico, pero sin perder de vista de que eso artístico que le gustó a X cantidad de personas y generó todo este movimiento nació del tipo que se levantó a las siete de la mañana: hoy, feliz; ayer, de culo. Nació de ahí. Yo necesito respetar esa fuente".

"Mis inseguridades son las propias de mí como persona, probablemente como todo el mundo ¿no? Mis inseguridades son personales. ¿Se terminan trasladando a lo artístico? Por supuesto. Para mí después de 25 años, mi música no es solamente música brindada. Es la música que genera X cantidad de trabajo que sostiene X estructura, con X cantidad de gente, con mi propia estructura hoy familiar. Cargarse todo ese peso encima es demasiado para una persona. Es demasiado", manifestó Abel Pintos, quien tiempo atrás tenía prioridades diferentes a las actuales.

Abel Pintos, su familia y qué lugar ocupa la música en su vida

Si bien la música es parte elemental de su vida, Abel Pintos encontró su mundo principal junto a Mora Calabrese, la hija que ella tiene y Agustín: "Hace poco tiempo dije que hoy, por primera vez en mi vida, me saqué una mochila muy grande que tuve, que era la de pensar que si yo no hacía música moría, básicamente. Pero moría porque no sabría qué otra cosa hacer. Bueno, hoy de repente respecto de mi familia, yo sé que si yo hoy por X motivo no pudiera hacer música, estoy seguro de que haría cualquier cosa por el bienestar de mis hijos".

"Eso significó para mí sacarme todas las inseguridades que me venían con eso, ¿no? ¿Tengo inseguridades? Sí, muchas. Pero siempre como persona. Porque de lo que a mí me pasa como persona es de donde viene después lo que a los demás les gusta y que genera todas esas inseguridades artísticas. Eso tiene que ser para mí como un templito, algo a respetar mucho", sentenció Abel Pintos.