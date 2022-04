¿A$AP Rocky le fue infiel a Rihanna?: qué dicen los rumores sobre la separación

En las últimas horas circuló un rumor que afirmaba que el cantante le habría sido infiel con la diseñadora Amina Muaddi, quien trabaja para Fenty, la marca de Rihanna. La diseñadora rompió el silencio.

La reconocida pareja de Rihanna y A$AP Rocky ¿llegó a su fin?. En las últimas horas, comenzaron a circular rumores en los medios estadounidenses sobre una supuesta infidelidad por parte del rapero estadounidense de 33 años hacia Riri, quien actualmente está pasando por su octavo mes de embarazo.

Los rumores iniciaron a partir de un hilo de Twitter de un influencer estaounidense llamado Louis Pisano. La historia que circula afirma que Rihanna terminó con A$AP después de que ella lo descubriera engañándolo con la diseñadora de zapatos, Amina Muaddi.

Un dato importante es que Muaddi fue responsable del diseño de calzado de Fenty, la exitosa marca fundada por Rihanna. Incluso su último posteo de Instagram es una foto de la reconocida artista y empresaria utilizando sus zapatos.

La pareja aún no se ha pronunciado para confirmar o desmentir estos rumores, pero en las redes sociales ya es tendencia la noticia por todos lados. Quien sí habló al respecto fue Amina Muaddi, quien negó todo lo que se dijo al respecto.

Amina Muaddi rompió el silencio

La exitosa diseñadora hizo un descargo a través de sus stories de Instagram y negó los rumores, con cierto enojo por la malicia de los mismos. Muaddi señaló que (lamentablemente) "vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de la base de los hechos".

“Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de la base fáctica y que nada está fuera de los límites”, continuó diciendo Muaddi.

“Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y célebres de la vida. Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido a mí, sino que está relacionado con personas por las que tengo un gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio, ¡les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua!

Quién es Amina Muaddi, la diseñadora que se rumorea que estuvo con A$AP Rocky

Amina Muaddi es una prestigiosa diseñadora de moda, especializada en zapatos. Nació en Rumania y, al crecer, estudió en el European Institute of Design de Milán. Su primera marca fundada fue Oscar Tiye en Milán, pero el más grande éxito de Muaddi hasta hoy es su firma homónima, diseñada en París y producida en Italia.

Sus piezas han sido usadas por personajes como Bella y Gigi Hadid, Kim Kardashian, Kylie Jenner y la mismísima Rihanna, con quien diseñó parte de la oferta de calzado de Fenty y se la ve a menudo a Riri con zapatos personalizados de la marca. También diciembre del 2020 colaboró ​​con el rapero A$AP Rocky en una colección.