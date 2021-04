Susana Giménez habló con Pan y Circo, el programa que conduce Jonatan Viale en Radio Rivadavia, y analizó la situación actual de nuestro país. "Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero 'Argenzuela', no voy a volver a vivir en 'Argenzuela'", declaró la conductora.

Ante esta definición, y con la polémica instalada, la primera en responderle fue Florencia Peña, quien se mostró muy crítica con la diva. “Susana es espectacular, yo la amo porque creo que es la única mujer que puede decir las cosas que dice y salir inocua. Ella piensa así, siempre pensó así. Tiene un pensamiento más de derecha y una la acepta así. La verdad que Susana tiene eso, te puede decir lo que piensa y no pasa mucho”, dijo en diálogo con Paparazzi.

Y agregó: “He compartido cumpleaños y cenas enteras, y sé lo que piensa ¡Y las cosas que ha dicho que no puedo ni repetir!”. En ese momento, el cronista le consultó si habían tenido discusiones políticas: “No, yo la escucho y le dejo pasar todo porque es una amiga para divertirse y porque además entiendo que lo que ella dice, no es que no lo piense, sino que ella es así, ella no piensa, dice. La repercusión tampoco le importa y la gente la quiere como es, creo que hay algo ahí también”.

Por último, reveló que Susana la retó por sus declaraciones: “¡Mil veces! ´Pero vos, nena, que tal cosa y tal otra’ Y yo me cago de risa. Tengo muchos amigos que no piensan como yo y vivimos la vida y la pasamos bien”.

Susana Giménez atacó a Alberto Fernández con un escandaloso audio falso

Susana Giménez compartió en su cuenta de Twitter un escandaloso audio falso atribuido a Alberto Fernández. La burrada de la diva no tardó en ser advertida y coronó su papelón borrándolos, no sin que antes varios usuarios capturaran el penoso momento.

En falso audio, una persona con una voz que está lejos de parecerse a la del Presidente asegura que "no le tiembla el pulso" y que en caso de ser necesario, podría dejar a "todos estos guachos hasta fin de año" encerrados. El supuesto mensaje termina con un repudiable: "Es la única forma de que entiendan estos negros de mierda". Susana Giménez inmediatamente borró la publicación, que de todos modos miles de usuarios vieron y la convirtieron en tendencia.