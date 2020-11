Yanina Latorre volvió a querer enfrentarse con Nacha Guevara tras el escándalo que se vivió esta semana en el Cantando 2020. La panelista de Los Ángeles de la Mañana tomó la decisión de sacar a su hija, Lola Latorre, del Cantando luego de la devolución por parte de Nacha en la que la trató de "un caso perdido". Yanina ya había agredido a Nacha por redes sociales y ahora, volvió a chicanearla en un video.

"Estamos acá reunidas con Lola programando la próxima fiesta clandestina a la que va a ir", arrancó diciendo Yanina con ironía, en referencia a la fiesta que acudió Lola semanas atrás, que provocó que la suspendieran del reality de El Trece durante quince días. Esta actitud por parte de la hija de Yanina y Diego Latorre fue repudiada y Nacha demostró claramente que a ella le parecía un acto irresponsable.

Pero Yanina siguió con la chicana hacia Nacha y en este video que publicó en su Instagram, agregó: "A partir de hoy, además de niña delincuente, sos un caso perdido, by Nacha Guevara la dueña de la verdad". "Soy renunciada", agregó Lola de fondo, reiterando la drástica decisión que tomó tras su último cruce con Guevara. Por último, Yanina lanzó: "Chupame la concha, Nacha".

El cruce entre Lola Latorre y Nacha Guevara

Lola Latorre regresó al Cantando en la gala del miércoles, luego del escándalo por ser acusada de haber asistido a una fiesta clandestina. En su vuelta, Lola interpretó junto a Lucas Spadafora la canción Algo contigo, de Vicentico. A la hora de la devolución, Nacha se dirigió al joven pero ignoró por completo a Latorre.

Ángel de Brito le consultó a Nacha si no tenía nada para decirle a Lola sobre su performance y la cantante fue contundente: “No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos".

Tras la tensa situación que se vivió en el estudio, Yanina Latorre comenzó a agredir a Nacha en su cuenta de Twitter y aseguró que su hija no volvería a ir al Cantando.

“Tengo una calentura que me llevan los demonios. Es una mujer grande. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19. ¿Le pide educación a Lola? ¿Y ella? No la saluda. Le dice que es un caso perdido (...) Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?”, disparó Latorre y afirmó: "Acabo de decidir que Lola no vuelve más al Cantando".