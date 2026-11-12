Fabiola Martínez, 53 años: “Me levanto a las 7 de la mañana, desayuno café con leche y vitaminas y practico ejercicios de fuerza”.

Fabiola Martínez, de 53 años, tiene una rutina desde hace años que mantiene hasta el día de hoy para mantenerse bien tanto física como mentalmente. La exmodelo venezolana, que participó en Miss Venezuela en 1993, considera que el bienestar va mucho más allá de la apariencia y destaca la importancia de mantenerse activa, especialmente después de los 50.

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Uno de sus hábitos es el entrenamiento de fuerza, una práctica que realiza con profesionales de Home Wellness Madrid. Sus sesiones comienzan con ejercicios de movilidad y continúan con rutinas que incluyen kettlebells, mancuernas, discos y TRX. Además, procura llevar una alimentación balanceada y tiene un ritual de desayuno que cumple todas las mañanas.

Ejercicio de fuerza para cuidar la salud después de los 50

Martínez es consciente de la importancia de trabajar la musculatura durante esta etapa. Con la llegada de la menopausia y los cambios hormonales, puede producirse una pérdida progresiva de masa muscular y densidad ósea. Por eso, el entrenamiento de fuerza es una herramienta importante para conservar la autonomía, proteger los huesos y mantener la capacidad de realizar actividades cotidianas.

Según la entrenadora personal Ana Arrechea, en esta etapa resulta "imprescindible trabajar la fuerza" para proteger los huesos y conservar una musculatura capaz de sostener el cuerpo. Además, este tipo de ejercicio contribuye a mejorar la estabilidad y la composición corporal.

Qué desayuna Fabiola Martínez y qué vitaminas toma

La exmodelo también presta atención a su alimentación y a la suplementación. Su jornada comienza temprano, ya que se levanta a las 7 de la mañana para atender a su hijo Kike, que tiene parálisis cerebral. "Me levanto a las 7 de la mañana, suelo tomar un café con leche y mis vitaminas, y según la época, refuerzo con magnesio, zinc, vitamina D3)", cuenta la modelo. Es importante destacar que todas las vitaminas deben ser prescriptas por un médico de cabecera.

Aunque no realiza una comida abundante a primera hora, incorpora alimentos a medida que avanza la mañana. Sobre la alimentación durante la menopausia, también destacó la importancia de contar con orientación profesional: "Con una dieta correcta y revisada por un especialista podemos mantener nuestro peso a raya", afirmaba en una conversación con la revista Semana.

La rutina de Fabiola Martínez para mantenerse en forma a sus 53 años.

Bienestar emocional y aceptación de las canas

El cuidado personal de Martínez también incluye el trabajo emocional. La comunicadora contó que lleva cerca de un año realizando terapia con la psiquiatra Marian Rojas Estapé, a quien considera un apoyo importante.

"Llevo ya varios meses, casi un año, trabajando con terapia, con Marian Rojas, que es maravillosa y me está ayudando mucho", explicó durante la presentación de su libro Cuando el silencio no es una opción.

Otro de los aspectos sobre los que reflexiona es el paso del tiempo y la decisión de lucir sus canas al natural. Frente a los comentarios que recibe por su aspecto, responde con firmeza: "Las canas no te hacen mayor, te hace mayor quien te mira con su concepto de lo que debería ser la estética femenina. Pero es su problema".

Para Martínez, la aceptación personal también forma parte de una vida saludable: "Si tú te conoces emocionalmente, estás bien contigo, te aceptas, te respetas, te quieres, te valoras, lo que tú ves en el espejo no es la cana, ni la arruga ni el michelin. Echamos la culpa a la belleza, pero el canon de belleza nos lo autoimponemos nosotras mismas".