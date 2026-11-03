Ana Duato, 58 años: "Empecé a hacer yoga desde hace 30 años y con la postura del sirsasana consigo fortalecer mucho los brazos"

Ana Duato, de 58 años, mantiene una práctica que incorporó durante su embarazo y que se convirtió en un hábito desde hace tres décadas. Se trata del yoga, uno de los pilares de su bienestar, una disciplina que le permite trabajar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Además, destaca que hay una postura en particular que la ayudó significativamente a aumentar los músculos de sus brazos.

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La actriz española encontró en esta práctica ancestral su fórmula para mantenerse bien tanto física como mentalmente a lo largo de los años. "Empecé a hacer yoga cuando estaba embarazada hace 30 años, y sigo practicándolo. Con la postura del sirsasana consigo fortalecer mucho los brazos", contó la actriz. La postura a la que hace referencia es la sirsasana, una asana invertida en la que el cuerpo queda sostenido sobre la cabeza y los antebrazos. Su ejecución requiere fuerza, estabilidad y control corporal, además de una técnica adecuada para evitar lesiones.

El yoga es una disciplina que puede aportar múltiples beneficios a medida que pasan los años. Entre ellos, se destacan la mejora de la movilidad, la flexibilidad, la estabilidad y el equilibrio, capacidades fundamentales para conservar la autonomía y reducir el riesgo de caídas. Si bien esta práctica también contribuye a fortalecer y tonificar los músculos, los especialistas recomiendan complementarla con entrenamiento de fuerza para trabajar la musculatura de manera integral. Una combinación que permite mantener un cuerpo fuerte y funcional con el paso del tiempo.

Cómo es la sirsasana, la postura que la ayuda a fortalecer los brazos

La postura a la que hace referencia Ana es la sirsasana, una de las asanas invertidas más conocidas del yoga. Consiste en mantener el cuerpo cabeza abajo, con el apoyo de la cabeza y los antebrazos, y requiere fuerza, estabilidad, concentración y control corporal. Su ejecución también demanda una técnica adecuada para evitar lesiones, por lo que es importante aprenderla con la supervisión de un profesional.

El yoga puede convertirse en un gran aliado para conservar la movilidad a medida que pasan los años. Entre sus principales beneficios se encuentran el desarrollo de la flexibilidad, la estabilidad y el equilibrio, capacidades que ayudan a desenvolverse con mayor seguridad en las actividades cotidianas y a prevenir caídas. Además, aunque permite trabajar la fuerza y tonificar los músculos, los especialistas recomiendan complementar esta disciplina con entrenamiento de fuerza. De esta manera, es posible estimular la musculatura de forma más completa y favorecer el mantenimiento de la masa muscular con el paso del tiempo.

Sirsasana, la postura de yoga para fortalecer los brazos.

La cocina casera, otro de sus secretos de bienestar

Además del ejercicio, Ana Duato presta atención a su alimentación. Siempre que sus compromisos laborales se lo permiten, la actriz prefiere comer en casa y apostar por la cocina casera, una costumbre que forma parte de su historia familiar. "Mi madre era una cocinera extraordinaria y mi hermana llegó a tener un restaurante de muchísimo éxito en Valencia", recordó la actriz, que mantiene un vínculo especial con la gastronomía de su tierra. Como valenciana, tiene un plato favorito que disfruta mucho preparar: "Allá donde voy hago una paella. Me salen muy ricas", aseguró.