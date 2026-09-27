Expertos en cejas coinciden: "Después de los 50, una buena ceja no es una ceja gruesa ni excesivamente marcada, sino una ceja que devuelve estructura a la mirada".

Con el paso de los años, las cejas pueden perder densidad, volverse más finas y crecer más lentamente. Sin embargo, eso no significa que haya que intentar recuperar a toda costa la ceja que se tenía a los 20 años, ni mucho menos dibujarla de manera excesiva para compensar la falta de pelo. Las maquilladoras y expertas en cejas sostienen que hay un truco muy sencillo para tener unas cejas perfectas a los 50.

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"Después de los 50, una buena ceja no es una ceja gruesa ni excesivamente marcada, sino una ceja que devuelve estructura a la mirada y que encaja con el rostro actual de esa mujer", explica Sara Bonnet, experta en cejas, a CLARA. La especialista pone el foco en encontrar una forma que acompañe las facciones actuales y no en perseguir una densidad que quizás ya no sea posible recuperar.

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Por qué las cejas cambian después de los 50

La pérdida de densidad puede formar parte de los cambios que aparecen con la edad, pero no todas las cejas despobladas tienen el mismo origen. Los cambios hormonales asociados a la menopausia pueden coincidir con una menor cantidad de pelo, aunque no conviene atribuir automáticamente cualquier pérdida a esta etapa.

"Una ceja despoblada no se puede tratar igual en todos los casos. Antes de pensar en un sérum o en cualquier tratamiento, hay que observar cómo se ha producido esa pérdida”, señala Bonnet. Por eso, si el pelo empieza a caerse de forma repentina, aparecen zonas completamente despobladas o la pérdida avanza rápidamente, es recomendable consultar con un dermatólogo antes de buscar una solución exclusivamente estética. "Si veo una pérdida que no me parece normal, prefiero que la valore un dermatólogo antes de intentar solucionarla estéticamente", asegura la experta.

El primer paso para recuperar densidad, dejar de depilar de más

Cuando todavía quedan pelos finos o débiles, una de las primeras cosas que se pueden hacer es evitar seguir retirándolos. La sobredepilación mantenida durante años puede haber contribuido a que la ceja se vea cada vez más fina. "Muchas veces seguimos retirando pequeños pelos porque pensamos que sobran y, sin darnos cuenta, vamos reduciendo cada vez más la ceja", explica Bonnet. Por eso, antes de recurrir a productos o técnicas para conseguir una apariencia más tupida, conviene dejar crecer el pelo que todavía está presente y observar qué zonas pueden recuperarse.

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¿Los sérums pueden hacer crecer las cejas?

Los sérums para cejas se convirtieron en una de las opciones más buscadas cuando aparece falta de densidad. Sin embargo, las expectativas tienen que ser realistas ya que no todos los casos responden de la misma manera y un cosmético no puede garantizar que vuelva a crecer pelo en una zona donde ya no existe capacidad de crecimiento.

"Si existe pelo y queremos mejorar su aspecto o cuidar la zona, puede tener sentido utilizar determinados productos cosméticos", comenta Bonnet. Además, los resultados, cuando se producen, no son inmediatos. El pelo tiene su propio ciclo de crecimiento, por lo que hace falta constancia y tiempo para valorar si un producto realmente está funcionando.

Cuando recuperar el pelo ya no es posible

Hay zonas en las que, pese a dejar de depilar y cuidar la ceja, el pelo no vuelve a crecer. En esos casos, el objetivo cambia y en lugar de intentar recuperar una densidad que ya no existe, se puede trabajar sobre la forma y crear visualmente una ceja más completa. El diseño profesional, el maquillaje y determinadas técnicas semipermanentes pueden ayudar a reconstruir su apariencia, siempre teniendo en cuenta las facciones de cada mujer.

"A partir de los 50 no debemos perseguir necesariamente la ceja que teníamos a los 20 o a los 30", asegura Bonnet. La especialista insiste en que la ceja tiene que acompañar los cambios naturales del rostro y no convertirse en un elemento que parezca añadido o demasiado marcado. "No intentaría devolverle a una mujer de 55 años la ceja que llevaba a los 25. El rostro ha cambiado y la ceja también debe acompañar ese cambio", explica Bonnet.

Por eso, el objetivo no es necesariamente conseguir unas cejas gruesas, sino encontrar una forma que aporte definición y estructura a la mirada sin endurecerla ni generar un efecto artificial. "Hay que ser honestos. si una zona ya no tiene capacidad de crecimiento, no voy a prometer que un producto va a hacer aparecer pelo donde ya no lo hay", asegura la experta.