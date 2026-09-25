Los mejores maquilladores lo saben: "Si a partir de los 50 necesitas eliminar el párpado caído, hacer esto le da ilusión de apertura".

A partir de los 50 años, algunos cambios en la forma de maquillarnos pueden marcar una gran diferencia en cómo se ven nuestros rasgos. Cuando el párpado empieza a caerse, por ejemplo, abusar de las sombras oscuras o de los delineados muy marcados puede hacer que la mirada se vea todavía más pesada. En cambio, existen algunas técnicas capaces de aportar luz y crear un efecto visual de mayor amplitud.

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Los maquilladores con más experiencia coinciden en esto: "Si a partir de los 50 necesitas eliminar el párpado caído, una alternativa a las sombras oscuras es añadir un iluminador perlado en el centro del párpado móvil para dar ilusión de apertura", explica David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, en una entrevista con El País. La clave está en concentrar el producto en una zona muy concreta y difuminar bien los bordes para que se funda con el resto del maquillaje.

Cómo maquillar el párpado encapotado a partir de los 50 años, según expertos.,

El iluminador perlado cambia el foco de la mirada

Cuando el párpado se cae, parte de la superficie sobre la que aplicamos las sombras puede quedar escondida bajo el pliegue. Por eso, en lugar de sumar cada vez más producto oscuro, llevar un punto de luz al centro del párpado móvil permite dirigir la atención hacia esa zona y generar visualmente mayor volumen.

El acabado perlado resulta especialmente interesante porque refleja la luz sin necesidad de cubrir todo el párpado con una sombra brillante. Lo ideal es aplicar una pequeña cantidad en el centro y trabajar los extremos para evitar cortes demasiado evidentes. Esto no quiere decir que haya que dejar de usar sombras oscuras después de los 50.

El propio Deibis advierte: "No recomiendo usar sombras oscuras en todo el párpado móvil", ya que pueden hacer que los ojos se vean más pequeños y hundidos. Una alternativa es reservar los tonos más intensos para el tercio exterior y combinarlos con tonos más luminosos.

Cómo maquillar el párpado encapotado a partir de los 50 años, según expertos.,

La sombra marrón, mejor por encima del pliegue

Para aportar profundidad sin hacer que el ojo se vea más encapotado, también importa mucho dónde colocamos la sombra. Deibis recomienda "utilizar un tono marrón en la parte superior de la cuenca, más arriba del pliegue natural, y difuminar hacia la ceja y hacia afuera para levantar visualmente el ojo". Esto permite que el color siga siendo visible incluso cuando tenemos los ojos abiertos. Además, trabajar la sombra hacia arriba y hacia afuera ayuda a crear una sensación de elevación.

La maquilladora D’Amelio Ventre coincide con esta idea y explica en Vogue España: "Centrar la profundidad en el tercio exterior y difuminar un color más intenso en el pliegue hacia arriba y hacia fuera hace que los ojos parezcan más abiertos".

Qué hacer con el delineador si tenés el párpado caído

El delineado también puede modificar considerablemente la percepción de la mirada. Los trazos demasiado gruesos sobre las pestañas superiores ocupan espacio en el párpado y pueden acentuar visualmente su pesadez. Según Deibis, "los delineados gruesos en la parte superior pueden acentuar la flacidez; es mejor evitarlos o sustituirlos por técnicas como el reverse liner". Si preferís seguir usando eyeliner, una opción es hacer un trazo fino y difuminarlo para que no quede una línea demasiado rígida.

Otra alternativa es llevar el protagonismo hacia las pestañas inferiores mediante el reverse liner. Para conseguirlo, Deibis propone "dibujamos, con un liner marrón metalizado, una línea a lo largo de la parte inferior de pestañas, y difuminamos hacia abajo con un pincel fino para un ahumado suave". El maquillador recomienda completar el look con sombra blanca perlada o un punto de iluminador en el lagrimal.