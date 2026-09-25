El tip infalible de maquillaje para las +50: "No hace falta teñirse las canas de las cejas, se pueden disimular con sombra marrón".

Las canas en las cejas son uno de esos cambios que pueden aparecer con el paso del tiempo y que muchas mujeres quisieran aprender a maquillar, pero no saben cómo hacerlo. Si querés disimularlas, no es necesario teñirlas. A partir de los 50, además, las cejas pueden perder densidad, por lo que encontrar una forma sencilla de mantenerlas definidas puede marcar una diferencia importante en la expresión.

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La farmacéutica y experta en maquillaje Helena Rodero propone una alternativa sencilla que no requiere teñirlas. "Un tinte específico para cejas o el propio tinte capilar las cubre perfectamente, pero el ciclo de renovación del pelo de la ceja es muy rápido. En pocas semanas vuelve a nacer el pelo con la cana visible desde la raíz, lo que exige retoques constantes", explica en CLARA. Para las que prefieren evitar ese mantenimiento, "se utiliza la misma sombra de ojos marrón".

Cómo maquillarse las canas de las cejas a los +50.

Cómo disimular las canas de las cejas con sombra marrón

"Primero se trabaja la ceja con un buen gel fijador para peinarla y darle forma, y luego se sombrea ligeramente con un tono un poco más claro que el del cabello", detalla la experta. La técnica que propone Rodero es sencilla y puede incorporarse a cualquier rutina de maquillaje. El primer paso consiste en peinar las cejas y fijarlas para que los pelos queden en su sitio y la forma resulte más definida.

Para eso, la experta recomienda usar un gel fijador transparente y peinar la ceja siguiendo su forma natural. Esto no solo ayuda a controlar los pelos, sino que también puede contribuir a que la mirada parezca más abierta. Después llega el paso clave: aplicar sombra de ojos marrón sobre la ceja para integrar visualmente los pelos blancos.

Además, aconseja elegir un tono "un poco más claro que el del cabello", de manera que el resultado sea sutil y no endurezca las facciones. La idea no es cubrir cada pelo de manera excesiva, sino aportar pigmento allí donde aparecen las canas para que se mezclen visualmente con el resto de la ceja.

El truco para conseguir unas cejas más densas después de los 50

Las canas no son el único cambio que puede afectar a las cejas con el paso del tiempo. También es habitual notar una pérdida progresiva de densidad, especialmente después de años de depilación. Rodero considera que unas cejas pobladas pueden tener un efecto importante sobre la expresión.

Cómo maquillarse las canas de las cejas a los +50.

"Una ceja poblada, definida y densa es un símbolo claro de juventud. Si comparas una fotografía tuya con una ceja muy fina frente a una con más densidad, comprobarás perfectamente cómo la ceja gruesa rejuvenece e ilumina al instante toda la expresión del rostro", asegura. Por eso, además de maquillarlas, recomienda cuidar la ceja y evitar depilarla en exceso: "El mayor error es depilarlas sin piedad, incluso cuando intentamos recuperarlas. Recomiendo no tocarlas en absoluto mientras se esté utilizando un sérum de crecimiento".