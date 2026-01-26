Se habría terminado el amor entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Los rumores de separación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson volvieron a tomar fuerza luego de un momento al aire de MasterChef Celebrity (Telefe), donde el influencer dejó una referencia implícita sobre el final del vínculo, nada menos que frente a Wanda Nara y con la modelo cocinando a pocos metros de distancia.

El episodio se dio durante una de las emisiones más recientes del reality, cuando Wanda se acercó a la isla de Ian y protagonizaron un intercambio cargado de dobles sentidos. Aunque no hubo confirmación explícita, el diálogo fue interpretado como una clara alusión al frustrado romance que ambos mantuvieron durante las primeras semanas del programa.

"Hacía rato que no venía la jefa conmigo, la extrañaba, pero... viene en búsqueda de algo", lanzó Ian en un inserto individual, anticipando que la charla no sería casual. En ese contexto, Wanda fue directa: "Te veo así como medio bajón". El influencer intentó esquivar el tema: "No, bajón no, estoy concentrado", respondió el influencer.

La conversación tomó otro tono cuando Ian decidió invertir los roles. "¿Vos cómo estás del corazón?", le preguntó a la conductora. Sin dudar, Wanda contestó: "Creo que estoy como vos", dejando flotando una comparación que alimentó las especulaciones.El clima se volvió aún más evidente cuando Wanda insistió: "¿Cómo estás vos?". Ian fue escueto: "Bien", aunque luego reconoció en la charla individual: "Me sacó la ficha".

Lejos de cerrar ahí, la conductora redobló la apuesta con un gesto cargado de empatía. "Te voy a abrazar, porque si los dos pasamos por lo mismo capaz queremos llorar, desahógate", lanzó antes de fundirse en un abrazo con el participante. El cierre del intercambio fue todavía más sugestivo. "Ahora que estamos los dos en la misma podemos salir de fiesta juntos, que quilombo", propuso Ian, dejando en claro que ambos estarían atravesando situaciones sentimentales similares.