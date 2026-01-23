Evangelina Anderson tendría nueva pareja.

Un nuevo capítulo sentimental se abre alrededor de Evangelina Anderson, y esta vez el foco está puesto fuera de las cocinas de MasterChef Celebrity. Mientras continúa su participación en el reality de Telefe, la modelo quedó envuelta en rumores de romance que sacudieron al mundo del espectáculo y que rápidamente se instalaron como tema central en los programas de chimentos.

La relación que la unía a Ian Lucas ya venía mostrando señales de desgaste. Aunque nunca fue confirmada oficialmente, el vínculo terminó de quebrarse luego de un fuerte cruce público. El propio Ian reaccionó con enojo cuando Evangelina deslizó que la relación había sido parte de un “show”, comentario que habría marcado un punto de no retorno. Desde ese momento, el distanciamiento se volvió evidente y todo indica que la historia quedó definitivamente cerrada.

¿Quién sería la nueva pareja de Evangelina Anderson?

Con ese capítulo atrás, en LAM (América TV) sorprendieron al revelar que Evangelina estaría conociendo a otra persona. El nombre que apareció sobre la mesa no pasó desapercibido: Maximiliano Appap, más conocido como Maxi Kilates, cantante del grupo 18 Kilates y ex pareja de Lucila “la Tora” Villar. La información generó revuelo inmediato y encendió alertas en el panel.

Fue Carolina Molinari quien dio los primeros detalles del supuesto acercamiento. Según contó, el sábado pasado Evangelina habría asistido de manera muy discreta a un festival para ver al cantante. “Estaba atrás del escenario, con gorrita, bien de incógnito, invitada por él”, reveló la panelista, dando a entender que el encuentro fue intencionalmente bajo perfil.

Los problemas detrás de la nueva pareja de Evangelina Anderson

Sin embargo, la posible nueva relación no fue recibida con entusiasmo en el programa. Marisa Brel, cercana a la Tora Villar, lanzó una fuerte advertencia: “Le hizo de todo, todo lo que está mal”, dijo sin vueltas, dejando en claro que el pasado del músico genera preocupación.

El noviazgo con la Tora terminó por infidelidades.

A esas palabras se sumó Pepe Ochoa, quien fue aún más explícito al recordar el vínculo entre Maxi Kilates y la ex Gran Hermano. “Ella se separó porque él le fue infiel con muchas mujeres y había situaciones de gritos. En el último tiempo, ella lloró mucho”, aseguró.

Por si fuera poco, Juli Argenta aportó un testimonio demoledor al contar que una amiga cercana también salió con el cantante. “Es un tóxico, rozando lo psicópata. Se manejó muy mal con sus exparejas y con las madres de sus hijos”, afirmó.