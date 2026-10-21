Está en Netflix: la película argentina protagonizada por Ricardo Darín que fue un éxito

El desembarco de Lo dejamos acá causó furor en Netflix, pero la plataforma cuenta con otras películas argentinas protagonizadas por Ricardo Darín para ver después. Entre ellas se encuentra la icónica El secreto de sus ojos, que regresó al catálogo hace algunos meses y todavía conquista al público de todo el mundo.

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De qué se trata “El secreto de sus ojos”

Dirigida por Juan José Campanella, la película llegó a Netflix el martes 8 de julio y desde entonces es una opción recurrente para quienes buscan un clásico argentino con intriga, drama y una historia de amor contenida.

El secreot de sus ojos está protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella

La trama sigue a Benjamín Espósito (Ricardo Darín), un exsecretario de un juzgado penal que, tras jubilarse, decide escribir una novela sobre un caso que lo marcó: el asesinato de Liliana Colotto, ocurrido en 1974. Al reconstruir lo sucedido, la historia se mueve entre dos épocas: la de la investigación original y el presente, en el que Espósito intenta cerrar sus cuentas pendientes.

En ese regreso al pasado reaparece Irene Menéndez Hastings (Soledad Villamil), su antigua jefa y un amor que nunca llegó a concretarse. El film se enmarca en una época dura de la Argentina y aborda otros temas como la corrupción dentro de los aparatos de poder, la violencia y la justicia por mano propia.

Un éxito de taquilla y un Óscar para Argentina

La película está basada en la novela “La pregunta de sus ojos”, de Eduardo Sacheri, quien coescribió el guion junto a Campanella. El drama logró ganar el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2010, un reconocimiento que marcó un hito para el cine argentino. Además, en su momento fue la película más vista del país, con cerca de dos millones y medio de espectadores.

Quiénes actúan en El secreto de sus ojos: el elenco completo

Además de Darín y Villamil, el reparto incluye a Guillermo Francella, en uno de los papeles más recordados y destacados de su carrera. También participan Pablo Rago, Javier Godino y Carla Quevedo, quien interpreta a Liliana Colotto, Mario Alarcón y José Luis Giogia, entre otros.