A horas de cantar en Córdoba, Ulises Bueno anunció que tiene coronavirus

En medio de la tercera ola de coronavirus y mientras uno de los mayores focos de contagios se encuentra en Córdoba, Ulises Bueno dio la terrible noticia sobre su salud.

A tan solo horas de su show en La Morocha, uno de los sitios más populares para dar recitales en Córdoba, Ulises Bueno dio la noticia más fuerte sobre su salud. En medio de la tercera ola de contagios y mientras gran parte del foco de contagios se encuentra en la provincia de donde el cantante es oriundo, se confirmó que dio positivo en el test de coronavirus.

"Lamentamos informales que Ulises Bueno dio positivo para Covid-19, por este motivo vamos a suspender el show de hoy jueves 23 y el del sábado 25. Les agradecemos la comprensión y desde ya nos disculpamos", se puede leer en el comunicado oficial que el cantante y su equipo publicaron en las redes sociales. De esta manera, se confirmó que, hasta nuevo aviso, el cantante se mantendrá aislado y recuperándose de su cuadro.

Aunque es poca la información que se tiene al respecto, fuentes cercanas al cantante cordobés comentaron que el contagio se habría dado por uno de los integrantes principales de su equipo de trabajo diario: el chofer. Según informó Diario Show, el conductor habría iniciado con los síntomas y rápidamente se habría realizado el test, pero para cuando le llegaron los resultados, ya había pasado mucho tiempo con el cantante, llevándolo a cada recital, por lo que el contagio se dio efectivamente.

Sobre la sintomatología y ánimo de Ulises Bueno aún no se conocen detalles, ya que el cantante prefirió mantener un perfil bajo al respecto. Tampoco se conoce si se quedará descansando en Córdoba o si se instalará en otro sitio hasta recuperarse del todo. A diferencia de otros artista, el hermano de Rodrigo jamás comentó si se había aplicado la vacuna contra el coronavirus, por lo que no hay información sobre el nivel de anticuerpos que puede o no haber generado frente al virus. "Estoy en dudas, no sé si me voy a vacunar. Me hace dudar Rocío (su pareja) porque ella tiene otro criterio con respecto a eso", aseguró el cantante en una entrevista que dio El Doce en junio de este año.

Un año de puro trabajo

Pese a esta situación en particular que lo obliga a frenar su ritmo laboral antes de lo previsto, Ulises Bueno tuvo un año repleto de trabajo y crecimiento en todos los aspectos de su vida. En mayo, el cantante fue uno de los participantes estrella de Showmatch: La Academia, pero terminó por renunciar al cabo de unas semanas para enfocarse en una propuesta internacional de música.

Así mismo, Ulises también puso retomar el ritmo de sus recitales, por lo que se la pasó de gira dentro de las medidas posibles frente al coronavirus. De esta manera, Bueno pudo enfocarse en su verdadera pasión que es la música, luego de un año de verse obligado a pausar todo.