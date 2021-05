La vida en Marte podría seguir existiendo, según reveló una investigación

Un debate que existe desde hace muchísimo tiempo.

Una de las grandes incógnitas de la historia de la humanidad tiene que ver con la existencia o no de vida en Marte. En estas últimas horas, una investigación de especialistas en Estados Unidos arrojó algunas pruebas contundentes de que dicho planeta fue habitable hasta hace poco tiempo y de que ciertas regiones podrían continuar siéndolo todavía en la actualidad.

Un nuevo estudio por parte de integrantes del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona y del Colegio de Ciencias Planetarias encontró diferentes evidencias de actividad volcánica reciente en aquel sitio, lo cual los ha llevado a suponer que las teorías acerca de la vitalidad allí pueden llegar a ser ciertas.

Las erupciones, en efecto, parecen haberse producido a lo largo de los últimos 50 mil años. La mayoría del volcanismo marciano ocurrió en épocas remotas, entre hace 3 mil y 4 mil millones de años, con explosiones más pequeñas en ciertos sectores aislados que permanecieron hasta hace unos tres millones de años. Hasta la fecha, nadie había encontrado evidencias de que Marte pudiera prolongarse volcánicamente activo. Sin embargo, las labores seguirán por muchos años más para intentar hallar otras particularidades que permitan llegar a una conclusión.

¿Hay vida en Marte? El debate histórico

Es un tema que ha recibido un particular interés no solamente de parte de la comunidad científica, sino también del público en general debido a su similitud y proximidad con la Tierra. Hasta la fecha, no se ha podido encontrar una evidencia definitiva que confirme la existencia presente o pasada de vida en Marte.

Aun así, es muy probable que, en un pasado, haya albergado agua y que esta última haya sido óptima para poder sostener la vida. No obstante, el hecho de que se haya podido habitar en algún momento no implica necesariamente que haya habido vitalidad allí.

Por ello persiste la incógnita, en especial desde la época en la que su atmósfera era más densa y había abundante agua sobre la superficie. Igualmente, debido a la posibilidad latente, la exploración de Marte (así como la de otros cuerpos celestes) se realiza o se planea realizar con la precaución de no provocar una contaminación interplanetaria con microorganismos de la Tierra.