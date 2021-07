Hallan un grupo de planetas que flotan libres por el espacio

Entre este grupo de planetas descubiertos recientemente que flotan libremente hay cuatro que son consistentes con masas similares a la de la Tierra.

El espacio exterior es tan vasto que contiene una infinidad de misterios que los científicos aún no pueden responder y a esas incógnitas se suman nuevas constantemente. Como el nuevo hallazgo publicado en la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society del Reino Unido que cuenta que hallaron un grupo misterioso de planetas que "flotan libremente" por el espacio, sin estar ligados a ninguna estrella. Inclusive cuatro de ellos presentan masas similares a la de la Tierra.

El estudio que encontró estos planetas errantes fue dirigido por Iain McDonald de la Universidad de Manchester y utilizó una serie de datos obtenidos en el 2016 por el Telescopio Espacial Kepler de la NASA durante su misión K2, en la que monitoreó un campo compuesto por millones de estrellas. Las mismas se ubican cerca del centro de nuestra galaxia y Kepler analizó esta zona cada 30 minutos en busca de eventos extraños de microlentes gravitacionales. Para explicar lo difíciles que son de encontrar estas señales, McDonald comparó la experiencia con buscar "una luciérnaga en la autopista" solo ayudado por la luz de la pantalla de un teléfono celular.

Predicha hace 85 años por Albert Einstein en su Teoría General de la Relatividad, las lentes gravitaciones son un fenómeno que se produce cuando dos objetos astronómicos ocupan una misma línea de visión. El cuerpo más próximo puede desviar y concentrar el brillo del objeto más lejano. Solo un pequeño porcentaje de estos eventos se relacionan a la presencia de planetas pero el equipo del estudio encontró 27 señales que podrían ser microlentes de corta duración, que variaban en escalas de tiempo de entre una hora y 10 días.

Los cuatro eventos más cortos son consistentes con planetas de masas similares a la Tierra. Al no mostrar una señal más larga acompañante que indique una estrella anfitriona, los expertos creen que se trataría de planetas errantes o solitarios que flotan libremente. Según simulaciones realizadas en otros estudios, estos planetas errantes se formaron alrededor de una estrella pero luego fueron expulsados por el tirón gravitacional de otros mundos más pesados del mismo sistema.

"Kepler ha logrado algo para lo que nunca fue diseñado, al proporcionar más pruebas tentativas de la existencia de una población de planetas flotantes de masa terrestre", aseguró Eamonn Kerins, coautor del estudio y científico de la Universidad de Manchester. El mismo Kerins se mostró muy ilusionado con el descubrimiento, ya que servirá de enfoque para misiones futuras, como el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA, que será de gran ayuda para la exploración de microlentes.