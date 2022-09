Emoción en la comunidad científica: descubren una supertierra habitable

El hallazgo provoca ilusiones en los científicos, quienes ya están estudiando con detenimiento las supertierras rocosas.

Científicos dieron con un hallazgo que podría cambiar el futuro de la humanidad: dos supertierras rocosas, una de las cuales podría ser un lugar habitable como el planeta Tierra. Las claves del descubrimiento que ilusiona a la comunidad de especialistas.

El descubrimiento de los exoplanetas -que pueden clasificarse como supertierras- se dio gracias a las observaciones del telescopio TESS de la NASA en búsqueda de exoplanetas. El primer exoplaneta LP 890-9b tiene aproximadamente 1,32 veces el diámetro de la Tierra y hasta 13 veces su masa. Además, orbita su estrella en 2,7 días.

Por otro lado, el otro exoplaneta de este sistema, el LP 890-9c, está un poco más lejos de la estrella y tiene aproximadamente 1,37 veces el diámetro de la Tierra y hasta 25 veces su masa. Es una zona no demasiado cerca y no demasiado lejos en la vecindad orbital de cada estrella en la que el agua líquida podría existir en un planeta, siendo así un lugar con posible vida como la conocemos. Aunque los investigadores advirtieron que el segundo mundo es potencialmente más habitable que el primero, también señalaron que la posición conveniente de un exoplaneta no significa un mundo habitable.

La NASA alertó que un asteroide hipersónico pasará cerca de la Tierra

Un asteroide de tamaño similar a un avión de pasajeros pasará este martes 6 a velocidades hipersónicas cerca de la Tierra, informó el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. De acuerdo a la Agencia estadounidense, el asteroide 2022 QC7, que mide entre 16 y 36 metros de ancho, se aproxima a nuestro planeta a una velocidad aproximada de 9,1 kilómetros por segundo, o 32.760 kilómetros por hora, es decir, cerca de 27 veces la velocidad del sonido, dice RT.

Del mismo modo, la NASA confirmó que el objeto celeste pasará a una distancia superior a los 4,6 millones de kilómetros de la Tierra, más de 12 veces la distancia que hay entre nuestro planeta y la Luna, por lo que las posibilidades de que se estrelle en la superficie terrestre son prácticamente nulas. A pesar de la gran velocidad a la que atraviesa el espacio, de dirigirse hacia la Tierra, los expertos estiman que, debido a su pequeño tamaño, el 2022 QC7 podría causar una explosión al ingresar a la atmósfera; sin embargo, no produciría ningún tipo de daños sobre la superficie.