Día del OVNI: las resoluciones de los avistamientos más llamativos del 2020

Durante el 2020 hubo muchos avistamientos de Objetos Voladores No Identificados en el país. En Argentina, la CIAE tiene entre -varias tareas- la capacidad de descubrir, en verdad, cuáles son estos objetos.

La fascinación por lo desconocido y misterioso tiene varios interrogantes. Los OVNIS, por ejemplo, es un fenómeno que desde hace muchísimo tiempo llamó la atención y, por eso, hasta encontró un día en el calendario.

Desde el 2001, creyentes e investigadores que dedican gran parte de su vida a este fenómeno, adoptaron el 2 de julio como el Día Mundial del Ovni. Es en recuerdo al famoso incidente en Roswell en 1947 en el que, supuestamente, una "nave espacial" chocó en el desierto de Nuevo México. Luego de varias investigaciones, se supo que, en realidad, fue un globo meteorológico pero, para muchos, esa explicación no fue suficiente.

Más allá de naves espaciales o alienígenas, lo cierto es que un OVNI es un “Objeto volador no identificado”. En Argentina, por ejemplo, existe un centro de identificación aeroespacial (CIAE) que tiene, entre otras múltiples tareas, el trabajo de revelar cuáles son esos objetos e identificarlos. Durante 2020, hubo mayores dudas y aquí dos de las resoluciones más llamativas.

Caso Alejandro del Pino

En el informe que presenta el CIAE, uno de los avistamientos ocurrió en Bahía Blanca. Según reveló, Alejandro del Pino -el testigo- indicó que vio una serie de puntos que se desplazaban por la noche: “Lo curioso del avistamiento es que se desplazaban en columna, a iguales distancias entre cada objeto, similar a una formación de unidades militares".

Esa rápida identificación tuvo, según el estudio, que se trataban de los conocidos satélites “Starlink” de la empresa Space X. La mayoría de los avistamientos, en este punto, tienen que ver con esa formación. En el informe presentado, la CIAE escribió: “Dada la gran semejanza de lo descripto por el testigo (quien es personal militar [retirado] de la Armada Argentina) con el ya conocido tren de satélites “Starlink” de la empresa Space X de EEUU, hemos ejecutado una simulación de seguimiento satelital “Orbitron” para la fecha y hora en que el testigo experimentó su avistamiento, comprobándose que, efectivamente, un tren de satélites Starlink pasaba exactamente a esa hora sobre el Océano Atlántico, frente a las costas de Bahía Blanca y con rumbo Noreste”.

Caso Simón Bustos

Explosión en Sierra Colorada, Río Negro. Un testigo envía unas fotos mientras estaba haciendo fotografía astronómica. De pronto apareció un objeto brillante, que fue registrado en dos fotogramas de 20 seg. de exposición.

Para determinar cuál fue el objeto que ocurrió realizó ese chispazo en el cielo, la CIAE tuvo la colaboración de Walter Elías de Oro Verde (Entre ríos) y Ariel Maderna de Santo Tomé (Santa Fe) que hicieron llegar la Astrometría del fondo estelar de cada fotograma, para ubicar exactamente la posición “en el cielo en la que se encontraba el objeto”.

Ese chispazo en el cielo que duró mucho tiempo también fue registrado por varios como la aparición de un “Objeto no identificado” en el cielo de la Patagonia. Por ejemplo, Víctor Garayalde reveló: “Vi una luz grande como si estuviera detrás de una nube, venía desde el sureste hacia el noroeste, en principio pensé que era la luz fija de un avión que venía en picada o un Helicóptero, porque no tenía mucha altitud. Me bajé de la camioneta que estaba parada, apagué la música enseguida por si se escuchaba sonido de algún tipo. La luz era como un reflector cuando me bajé … activé la cámara”.

Tras el análisis de imagen y de tiempo, (que se puede ver completo en el informe de la CIAE), quedó determinado que ambos chispazos en el cielo -que fueron registrados en el mismo momento- Fueron en realidad, el vector portador Larga Marcha 8 que fuera lanzado con rumbo Sud-sudoeste (trayectoria heliosincrónica) unos 53 minutos antes, desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang en la provincia insular de Hainan, en el sur de China. Y aseguraron que cada vez que ocurra un lanzamiento desde China, con dirección Sud-sudoeste (órbita heliosincrónica) a cualquier observador que esté ubicado en el sur de Argentina y Chile, le será posible (meteorología mediante) visualizar (unos 50 minutos después de cada lanzamiento), al vehículo en ascenso con rumbo general Nor-noreste, luego de pasar por sobre el continente antártico.