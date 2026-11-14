Los entrenadores lo saben: “La grasa abdominal después de los 40 no se pierde haciendo abdominales, lo que funciona es entrenar así".

A partir de los 40 años, muchas mujeres notan cambios en la forma de su cuerpo, especialmente en la zona de la cintura. Las fluctuaciones hormonales propias de la perimenopausia y la menopausia pueden favorecer la acumulación de grasa abdominal, incluso cuando se mantienen hábitos saludables y una rutina de actividad física. Sin embargo, insistir con más abdominales no necesariamente ofrece los resultados esperados.

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La entrenadora Claudia Bruna, especializada en mujeres mayores de 40 años, propone cambiar el enfoque y, en lugar de concentrar todos los esfuerzos en el abdomen, recomienda priorizar el entrenamiento de fuerza y los ejercicios que involucran grandes grupos musculares. La clave está en trabajar piernas y glúteos para estimular la musculatura y mejorar la composición corporal.

Por qué hacer abdominales no elimina la grasa de la barriga

Aunque las planchas, los abdominales tradicionales y los escaladores permiten fortalecer la musculatura del core, no eliminan específicamente la grasa acumulada en esa zona. “La grasa abdominal después de los 40 no se pierde haciendo plancha, abdominales o escaladores”, advierte Claudia Bruna en CLARA.

La especialista explica que los cambios hormonales tienen un papel importante en esta transformación corporal. “El descenso de estrógenos hace que el cuerpo acumule grasa en el abdomen en lugar de en caderas y muslos”, señala. También influyen otros factores, como la alimentación, el descanso, el estrés y el nivel de actividad física.

Por eso, la entrenadora propone ampliar el trabajo muscular y no limitarse a los ejercicios localizados. “Lo que sí funciona es entrenar piernas con fuerza de verdad”, afirma.

Cómo perder grasa abdominal a los +40, según entrenadores.

Tres ejercicios de fuerza para trabajar piernas y glúteos

1. Sentadilla búlgara con mancuernas

Este ejercicio permite trabajar cada pierna de manera independiente. Para realizarlo, hay que apoyar el empeine de un pie sobre un banco o una superficie estable, mientras el otro permanece adelante. Desde esa posición, se flexionan las rodillas y se desciende de forma controlada.

Cómo perder grasa abdominal a los +40, según entrenadores.

La entrenadora propone hacer tres series de ocho repeticiones con cada pierna. Además de fortalecer cuádriceps y glúteos, el movimiento exige equilibrio y control postural. “Glúteos, piernas y core trabajando a la vez sin que te des ni cuenta”, explica.

2. Sentadilla frontal con carga

La sentadilla frontal permite trabajar los cuádriceps y los glúteos, al mismo tiempo que activa la musculatura abdominal. Se realiza sosteniendo una carga delante del cuerpo, flexionando las rodillas y llevando la cadera hacia abajo sin perder la estabilidad del tronco.

La propuesta es completar tres series de seis repeticiones. “La carga delante te obliga a mantener el abdomen activo todo el tiempo, más de lo que crees”, destaca Bruna.

Cómo perder grasa abdominal a los +40, según entrenadores.

3. Zancadas con mancuernas

Las zancadas son otro movimiento que combina fuerza y estabilidad. Consisten en dar un paso hacia adelante, flexionar ambas rodillas y regresar a la posición inicial antes de alternar con la otra pierna. La especialista recomienda realizar tres series de 15 repeticiones con cada pierna. Este ejercicio trabaja piernas y glúteos, además de involucrar los oblicuos y mejorar el equilibrio.