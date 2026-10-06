Beatriz Urbáez, odontóloga: los cambios hormonales también pueden repercutir en la salud bucal

Las hormonas afectan también a la salud bucal, así lo dejó en claro Beatriz Urbáez, odontóloga y directora clínica de Glow Up (MN 42574). Según la especialista, los cambios hormonales también pueden repercutir en la salud bucal. Explicó que el estrógeno y la progesterona influyen en los tejidos de la cavidad oral y, cuando sus niveles varían, pueden modificar la manera en que las encías responden a la placa bacteriana.

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Producto de estos cambios se puede generar una mayor irrigación sanguínea en las encías y que algunos tejidos estén más sensibles, inflamados o propensos al sangrado. De todas maneras, la odontóloga aclaró que la respuesta no es igual en todas las personas, sino que etapas de la vida, como la pubertad, el embarazo o la menopausia, pueden generar una mayor susceptibilidad a estas alteraciones. De hecho, incluso la saliva puede verse afectada. Explica que puede cambiar tanto su cantidad como composición, lo cual repercute en la salud de los dientes.

Los cambios hormonales pueden repercutir en la salud bucal.

Sin embargo, Urbáez aclara que las hormonas no "dañan" directamente los dientes, sino que pueden modificar las condiciones de la boca y aumentar la predisposición a la inflamación de las encías, las caries u otros problemas de salud bucal, especialmente cuando existen otros factores de riesgo o la higiene oral no es adecuada.

Siguiendo con las aclaraciones, la odontóloga sostiene que ser mujer no significa necesariamente tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. "Lo que sí sabemos es que determinadas variaciones hormonales pueden modificar la respuesta de las encías frente a la placa bacteriana. Esto puede ocurrir durante la pubertad, el ciclo menstrual, el embarazo y la menopausia", pormenoriza. En cambio, las principales causas son la acumulación de placa bacteriana y una higiene bucal mala, junto con otros factores de riesgo, como el tabaquismo, la predisposición genética, algunas enfermedades y determinados medicamentos.

¿Qué sucede durante la menopausia?

La menopausia es uno de los momentos con mayores cambios hormonales de la mujer. En relación a la salud bucal Urbáez explica que la disminución de estrógenos puede generar distintos cambios en la boca. "Algunas mujeres presentan sequedad bucal, sensación de ardor, cambios en el gusto o mayor sensibilidad de las mucosas", detalla.

Uno de los problemas bucales que surjen durante esta etapa es el síndroma de la boca ardiente, así como también las pacientes pueden tener una mayor susceptibilidad a caries si hay menos saliva, dado que la saliva es uno de los principales mecanismos naturales de protección de los dientes. Por último, la menopausia puede contribuir a una disminución de la densidad mineral ósea. En todos los casos, lo fundamental es consultar con un odontólogo.