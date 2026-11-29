A partir de los 40, incorporar ejercicios que mejoren la fuerza, la coordinación y el equilibrio puede ser clave para mantener la movilidad y la autonomía a medida que pasan los años. Aunque las sentadillas y las zancadas tradicionales suelen formar parte de las rutinas, hay otros movimientos que también permiten trabajar diferentes grupos musculares y sumar beneficios al entrenamiento.

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Uno de ellos es la zancada lateral con equilibrio, un ejercicio que fortalece las piernas, los glúteos y activa el abdomen sin necesidad de hacer abdominales convencionales. La entrenadora Nerea Povedano, de Entrena Virtual, destaca la importancia de incorporar este tipo de movimientos a partir de los 40. "A partir de los 40 es especialmente interesante incluir ejercicios que no solo trabajen la fuerza sino también la estabilidad, la coordinación y el control corporal", explica en TELVA.

Foto: Gemini (IA).

El ejercicio que fortalece piernas, glúteos y abdomen a partir de los 40

Aunque no reemplaza a las sentadillas ni a las zancadas clásicas, la zancada lateral con equilibrio permite sumar estímulos diferentes y trabajar capacidades que muchas veces quedan relegadas en las rutinas. Este ejercicio combina un desplazamiento hacia un costado con una pausa sobre una sola pierna. Durante el movimiento intervienen los cuádriceps, los aductores y los glúteos, mientras que la cadera y el tobillo ayudan a estabilizar el cuerpo.

Sin embargo, el trabajo no se limita a las piernas. "El abdomen también trabaja, aunque no estemos haciendo abdominales tradicionales", advierte Povedano. Cuando se eleva una rodilla y se mantiene el equilibrio sobre la pierna contraria, los músculos del core se activan para estabilizar el tronco y evitar que se pierda la postura.

Además, este movimiento permite ejercitar la propiocepción, es decir, la capacidad de reconocer la posición del cuerpo en el espacio, una habilidad fundamental para mejorar la coordinación y el equilibrio.

Foto: Gemini (IA).

Cómo hacer la zancada lateral con equilibrio correctamente

Para realizar este ejercicio, hay que colocarse de pie, con los pies separados a la anchura de las caderas y el abdomen activo. Después, se da un paso amplio hacia un lado, se flexiona la rodilla de esa pierna y se lleva la cadera hacia atrás, mientras la otra pierna permanece más estirada.

A continuación, se empuja el suelo con el pie para regresar al centro y, en lugar de apoyar ambos pies, se eleva una rodilla y se mantiene el equilibrio durante uno o dos segundos sobre la pierna contraria.

La entrenadora recomienda priorizar la técnica antes que la cantidad de repeticiones. Para evitar errores, conviene no dejar que la rodilla se desplace hacia dentro, no redondear la espalda y evitar pasos demasiado largos.

Cuántas repeticiones hacer y cómo adaptar el ejercicio

Nerea Povedano aconseja realizar entre 2 y 3 series de 8 a 10 repeticiones por lado, de 2 a 3 veces por semana. La pausa de equilibrio puede durar entre uno y dos segundos, siempre que se mantenga una postura estable.

Quienes tengan dificultades para sostenerse sobre una pierna pueden comenzar haciendo la zancada sin levantar la rodilla o apoyándose en una silla. Si aparecen molestias en las rodillas, se recomienda reducir la amplitud y la profundidad del movimiento. Con el tiempo, y una vez dominada la técnica, se puede prolongar la pausa de equilibrio o incorporar una mancuerna liviana para aumentar la dificultad.