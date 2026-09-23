Es entrenadora personal, tiene 54 años y así es su rutina de 20 minutos: "Es perfecta para cuando se dispone de poco tiempo".

Muchas personas piensan que para entrenar fuerza es indispensable ir al gimnasio y levantar mucho peso, pero esto no es así. Entrenar desde casa y ver resultados es posible si elegís los ejercicios recomendados por los entrenadores expertos. Caroline Idiens, entrenadora personal de 54 años, compartió una rutina de 20 minutos pensada para trabajar todo el cuerpo y que requiere solamente dos mancuernas.

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La experta asegura en sus redes que “es perfecta para cuando se dispone de poco tiempo” y que puede ser una alternativa sencilla para quienes quieren iniciarse en el entrenamiento de fuerza. Esta rutina tiene nueve ejercicios que combinan movimientos para trabajar las piernas, los glúteos, los brazos, los hombros y el abdomen. Este entrenamiento, ideal para mujeres +50, incluye dos rondas de cada ejercicio y propone realizar 10 repeticiones, con algunas variantes que se hacen por cada lado.

La rutina de fuerza de 20 minutos de Caroline Idiens

Antes de comenzar con los ejercicios, la entrenadora recomienda realizar un calentamiento de unos 10 minutos de cardio ligero, seguidos de ejercicios de movilidad dinámica. Luego vienen los ejercicios, que combinan ejercicios de fuerza con movimientos que requieren estabilidad y coordinación.

1. Zancada estática con press por encima de la cabeza

Para comenzar, hay que mantenerse de pie y sostener una mancuerna con ambas manos a la altura del pecho. Luego, se da un paso hacia adelante para adoptar una posición de zancada y se flexionan las piernas. Mientras la parte inferior del cuerpo permanece estable, se lleva la mancuerna por encima de la cabeza y luego se baja de manera controlada hasta volver a la altura del pecho. Se realizan todas las repeticiones de un lado antes de cambiar de pierna.

Rutina de ejercicio para hacer en casa, ideal para las +50.

2. Sentadilla con press

Este ejercicio se realiza con una mancuerna en cada mano, colocadas a la altura de los hombros. Con los pies separados ligeramente más allá del ancho de las caderas, se baja el cuerpo para realizar una sentadilla. Al volver a la posición de pie, se elevan las dos mancuernas por encima de la cabeza. Luego se bajan de manera controlada hasta los hombros y se repite el movimiento.

Rutina de ejercicio para hacer en casa, ideal para las +50.

3. Zancada cruzada seguida de sentadilla

Hay que colocarse de pie y con los pies separados al ancho de las caderas. Luego, se lleva una pierna hacia atrás y en diagonal para realizar una zancada cruzada, similar al movimiento de una reverencia. Después se vuelve a la posición inicial y se realiza inmediatamente una sentadilla. Se completa la cantidad indicada de repeticiones antes de cambiar de lado.

Rutina de ejercicio para hacer en casa, ideal para las +50.

3. Plancha con extensión de tríceps hacia atrás

Para este movimiento hay que colocarse en posición de plancha alta y sostener una mancuerna en cada mano. El abdomen debe mantenerse activo para evitar que las caderas roten. Desde esa posición, se lleva una mancuerna hacia el hombro mediante un remo y luego se extiende el brazo hacia atrás para trabajar el tríceps. Después se invierte el movimiento y se vuelve a la posición inicial.

Rutina de ejercicio para hacer en casa, ideal para las +50.

4. Peso muerto rumano con remo al mentón

De pie, con una mancuerna en cada mano frente a los muslos, se llevan las caderas hacia atrás y se inclina el torso mientras las pesas descienden por delante de las piernas. La espalda debe permanecer recta. Luego se empujan las caderas hacia adelante para volver a la posición inicial y, sin detener el movimiento, se llevan las mancuernas hacia la clavícula, guiando el movimiento con los codos. Finalmente, se bajan de manera controlada.

Rutina de ejercicio para hacer en casa, ideal para las +50.

5. Zancada estática con elevación frontal

Se comienza en posición de zancada, sosteniendo una mancuerna en cada mano. Al bajar el cuerpo, se elevan los brazos extendidos hacia adelante hasta alcanzar aproximadamente la altura de los hombros. Después se bajan las mancuernas mientras se vuelve a la posición inicial. Se realizan todas las repeticiones antes de cambiar de pierna.

Rutina de ejercicio para hacer en casa, ideal para las +50.

6. Puente de glúteos con extensión de tríceps

Finalmente, hay que acostarse boca arriba con las rodillas flexionadas y una mancuerna en cada mano. Se empuja con los talones para elevar las caderas y formar un puente de glúteos. Mientras las caderas permanecen elevadas, se extienden los brazos por encima del pecho y se flexionan los codos para llevar las mancuernas hacia la frente. Luego se vuelven a extender los brazos y se repite el movimiento antes de bajar las caderas.