La rutina de 20 minutos para conseguir el físico de Tom Holland en Spider-Man

Uno de los aspectos más curiosos de Spider-Man: Brand New Day no estuvo focalizado en la trama de la película, sino en el impresionante cambio físico de Tom Holland, quien luce su cuerpo tonificado en algunas escenas que se grabaron en la retina de no pocos fanáticos de Marvel. Tras el éxito de la nueva aventura del arácnido, el actor reveló como es su exigente rutina de ejercicios de solo 20 minutos, para estar como un superhéroe.

Tom Holland habló de su rutina de ejercicios en una entrevista con Men's Health UK, donde compartió el proceso que lo llevó a tener un físico de atleta apto para las destrezas del nuevo filme de Spider.Man. Todo empezó cuando Holland afirmó que lo que lo mantuvo en forma fue el CrossFit y segundos más tarde reveló su entrenamiento de todos los días, ejecutado con el propio peso corporal que consiste en realizar 20 minutos de todas las series posibles de:

5 dominadas, con ejercicios de tracción para trabajar la espalda (dorsales), los bíceps y toda la cintura escapular.

con ejercicios de tracción para trabajar la espalda (dorsales), los bíceps y toda la cintura escapular. 10 flexiones para desarrollar pectorales, bíceps, tríceps y hombro anterior, además de exigir una estabilización constante del core.

para desarrollar pectorales, bíceps, tríceps y hombro anterior, además de exigir una estabilización constante del core. 15 sentadillas, para activar cuadríceps, glúteos e isquiotibiales.

"Es genial porque no tenés que pensar en nada, simplemente contás tus rondas", sostuvo Tom Holland en la entrevista donde habló sobre su rutina de CrossFit predilecta para tener un físico adecuado para ser Spider.Man.

El éxito de Spider-Man: Brand New Day en Argentina

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, un Spider-Man a tiempo completo, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

Spider-Man: Brand New Day está dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, entre otros. Es la cuarta película que Holland encabeza como el popular superhéroe de Marvel (también representado en cine por los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield). En Argentina la película ya acumuló 2.642.631 espectadores, consolidándose como uno de los estrenos más taquilleros del año.