A sus 86 años y con más de 70 películas, una leyenda del cine trabaja en una apasionante historia real

La leyenda del cine Al Pacino se unió al reparto de Maserati: The Brothers, una película que seguirá una apasionante historia real. Los detalles de la trama y el papel del actor, que en los últimos años encarnó a personajes de la vida real como el jefe de la casa de moda Aldo Gucci en House of Gucci, de Ridley Scott, y a Jimmy Hoffa en The Irishman, de Martin Scorsese.

A sus 86 años, Al Pacino será dirigido por Bobby Moresco, ganador del Oscar a Mejor guion original por la película Crash, en Maserati: The Brothers, junto a las estrellas de cine Anthony Hopkins, Andy García y Jessica Alba. La película seguirá la vida de los hermanos responsables de una de las dinastías automovilísticas más importantes de la historia italiana.

Según información de The Hollywood Reporter, Al Pacino interpreta al empresario Vicenzo Vaccaro, un apoyo clave para la familia Maserati e inversor desde los inicios del imperio de las carreras. La película comenzó su rodaje en junio de 2026 en Roma y, según IMDb, se encuentra en posproducción. Por el momento no hay una fecha de estreno programada para el filme del actor de clásicos como El Padrino, Scarface, Perfume de mujer y Cruising.

El nuevo desafío actoral de Al Pacino a sus 86 años.

El resto del elenco lo completan Gina La Piana, Tatiana Luter, Michele Morrone y Salvatore Esposito; estos dos últimos interpretan a los hermanos Alfieri y Ettore Maserati, mientras que Anthony Hopkins encarna a un importante financista de la época. A principios de año, The Guardian reveló que el equipo de producción había construido decenas de Maseratis con diseños de los años '20 y '30 para la película.

Los próximos proyectos de Al Pacino en cine

Además de Maserati: The Brothers, Al Pacino tiene cuatro películas que estrenar en los próximos años: Father Joe, de Luc Besson (que llegará este año), Lear Rex, junto a Jessica Chastain y Peter Dinklage, Captivated, un thriller en el que será un capo de la mafia, y un proyecto de Barry Levinson llamado Assasination, que seguirá el fatídico asesinato a John Fitzgerald Kennedy.