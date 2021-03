Picante: Luis Novaresio le contestó a Nancy Dupláa.

Luego de que el periodista macrista Luis Novaresio manifestara su lectura política ante la vacunación del popular Indio Solari y mostrará toda su indignación en redes, la reconocida actriz Nancy Dupláa le salió al cruce con un picante comentario, que minutos después decidió eliminar lo escrito. Ofendido, el rosarino le contestó con dureza: "Es intolerante al disenso".

El tuit del Indio dando a conocer que había recibido la vacuna contra el COVID-19 fue replicado por el ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollan, junto con una frase que causó mucha repercusión: "Fijate de qué lado de la mecha te encontrás... Yo del lado de la vacuna, el Indio y la gente”.

Indignado, Novaresio salió al cruce con los tacones de punta y publicó un tuit despectivo para repudiar el retuit de Gollán: “Todos estamos del lado de la vacuna: del lado de que llegue sin privilegios y pronto explicando los por qué, no del lado de los provocadores que abusan de su función pública para maltratar, insultar, discriminar y agrietar”.

"Zzzzzz", publicó Nancy Dupláa, fulminando al conductor rosarino, en su cuenta oficial de Twitter. A los pocos minutos, el tuit fue eliminado pero varios usuarios capturaron el mensaje y se lo enviaron al periodista señalado, quien se mostró ofendido con la esposa del popular Pablo Echarri.

"Sigo sorprendiéndome con Nancy Dupláa. El año pasado recomendaba no ver programas, censura que ella misma padeció, y repudié. Ahora esto. Admiración grande por su talento actoral. Poca por su intolerancia al disenso", lanzó Novaresio, encaprichado con la flamante actriz pero sin renunciar a un tono 'cordial' característico.

Por el momento, ni Nancy Dupláa ni Pablo Echarri salieron a contrastar las irónicas palabras del periodista macrista en sus redes sociales oficiales.

La tierna anécdota de Luis Novaresio con la hija de su novio: "No podía parar de llorar"

"Me encanta el nombre Martina. De haber tenido una hija, era una de las opciones de nombre", reveló Luis Novaresio en el pase con Viviana Canosa, en A24, dando inicio a un nuevo juego de confesiones que lo llevaron a recordar el día que lloró por un tierno gesto que le hizo la pequeña hija de su novio, Braulio. "Estaba súper emocionado", confesó.

"Calculo que en tus planes debe estar tener una hija, ¿no, Luis? Te veo re padrazo. Se que acompañas a Braulio con su hija", afirmó Viviana Canosa, a lo que Novaresio completó con el nombre de la niña, Vera, y con una observación sobre sus progenitores: "Braulio y Virginia son dos padres fenomenales".

Tras esto, Canosa indagó: "¿Le ponés límites a Vera?", a lo que Novaresio replicó: "Solamente si hay un riesgo de seguridad física. Sino yo sigo instrucciones del papá y la mamá". El momento más emotivo llegó cuando la conductora macrista lanzó las preguntas "¿cómo te dice Vera?" y "¿tiene claro el vínculo que tenés con Braulio?". Con una sonrisa, el conductor del prime time de A24 recordó: "Ahora ya me dice Luis, pero hubo una época en la que me llamaba Luis Novaresio. 'Luis Novaresio, ¿podemos ir a jugar?, decía'. Me parecía una genialidad".

Y agregó: "Una vez preguntó '¿qué es Luis?' y Braulio desde el minuto cero le dijo, 'es el novio de papá'. Un día, dibujando en el jardín por Zoom le pidieron que retrate a su familia y ella dibujó a tres personas: 'ella es mi mamá, ella es mi papá y este es mi Luis'. No hubo nada que explicarle. Lloré tanto. Estaba súper emocionado".